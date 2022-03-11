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Робота для українців. Які правила? Де шукати пропозиції?

11 marca 2022, 9:34

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Autor:
Ред
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Пункт прийому для Українців у залі Torwar у Варшаві
Пункт прийому для Українців у залі Torwar у ВаршавіTVN24
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TVN24Пункт прийому для Українців у залі Torwar у Варшаві

Українці, які втекли від російської агресії до Польщі, можуть працювати в нашій країні. Пропозиції для них з’являються як у бюро зайнятості, так і на приватних сайтах з підбору персоналу. Де шукати оголошення про роботу? Яку допомогу в працевлаштуванні можна отримати в Польщі? Пояснюємо.

Питання працевлаштування українських біженців у Польщі регулює, зокрема, урядовий Закон про допомогу громадянам України  у зв'язку з російським вторгненням, ухвалена Сеймом 9 березня.

Робота для українців у Польщі - урядовий спеціальний закон

Її приписи стосуються, серед іншого, питання легальності перебування українців у Польщі. Відповідно до змін, внесених законом, українські біженці, які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року, зможуть – після підтвердження особи – отримати номер PESEL, а їхнє перебування в нашій країні вважатиметься законним впродовж18 місяців.

Відповідно до постанови, яку зараз розробляють, громадянин України має право працювати на території Польщі, якщо його перебування визнано законним. Щоб скористатися цією нормою, роботодавець повинен через praca.gov.pl повідомити відповідне бюро працевлаштування протягом 14 днів після того, як він доручив роботу іноземцю. На підставі спеціального закону громадяни України також зможуть користуватися послугами ринку праці. Зокрема, послугами посередників у працевлаштуванні (рекрутерів), консультаціями щодо професії та навчанням – на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

Відповідно до закону, громадянин України, якому надано дозвіл на тимчасове проживання, має право працювати на території Республіки Польща без необхідності отримання дозволу на роботу.

Робота для українців в Польщі – Центральна База Пропозицій Праці

Українці можуть знайти роботу в Польщі за посередництвом бюро праці. Професійний консультант або рекрутер проведе співбесіду з кандидатом і спробує визначити його кваліфікацію, професійний досвід, можливості процювати та очікування від роботи. Потім він здійснить пошук у Центральній Базі Пропозицій Праці та поінформує про відповідні вакансії.

Також можна отримати допомогу у пошуку роботи, зателефонувавши на гарячу лінію бюро зайнятості – "Зелена лінія" - тел. 19524. Гаряча лінія працює з 08:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю. Інформацію, яка допоможе у пошуку роботи, можна знайти на сайті Громадської служби зайнятості в версії українською мовою.

Громадяни України також можуть самостійно шукати роботу через Центральну Базу Пропозицій Праці. Вона доступна українською мовою. Окрім того пошук вакансій можливий за допомогою спеціального мобільного додатка ePraca, доступного на пристроях із системами Android та iOS. Щодня в базі даних наявні близько 70 тис. робочих вакансій.

Громадяни України також можуть зареєструватися в службі зайнятості як безробітні. У цьому випадку вони зможуть скористатися професійним навчанням або співфінансуванням для відкриття бізнесу. Також можливе отримання допомоги по безробіттю.

Поморські підприємці пропонують роботу для українців

Зокрема, від початку російського вторгнення в Україну понад 130 роботодавців звернулися до Гданського бюро праці (GUP) та запропонували роботу біженцям. Офіс має 254 пропозиції роботи приблизно на 600 осіб.

Роботодавці шукають працівників за 85 професіями. Значна частина з них стосується таких галузей, як: гастрономія, туризм, продажі, послуги, будівництво. 

– Проте слід зазначити, що в більшості випадків шукають співробітників, здатних спілкуватися польською, а в окремих випадках це може бути англійська, – роз’яснює Сильвія Димніцька-Іванек, керівник відділу працевлаштування іноземців GUP.

Робота для українців у Польщі - сайти з підбору персоналу

Популярні в Польщі сайти з підбору персоналу також намагаються полегшити українцям пошук роботи. У березні портал Pracuj.pl запровадив нові функції пошуку вакансій для людей, які використовують українську мову. На головній сторінці порталу з’явилася спеціальна вкладка "Praca|Рoбота". Вона містить пропозиції від роботодавців, які бажають працевлаштувати українців. Вони також позначені міткою "zapraszamy pracowników z Ukrainy|запрошуємо працівників з України".

Фільтри пропозицій та маркування для кандидатів з України також впроваджено на платформі The:protocol, призначеній для професіоналів у технологічній галузі.

Подібну функцію запровадив інший популярний сайт, де з’являються пропозиції роботи – OLX. У категорії «Dla Ukrainy» є спеціальна вкладка "Praca | Рoбота". Роботодавці, зацікавлені в працевлаштуванні українців, додають до своїх оголошень позначку "Zapraszamy pracowników z Ukrainy / Запрошуємо працівників з України". У категорії «Dla Ukrainy» також можна знайти пропозиції допомоги у пошуку житла, транспорту та правової допомоги.

Інші веб-сайти, на яких з’являються оголошення про роботу: Jobs.pl, Gowork.pl або Gumtree.pl.

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Autor:Ред

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

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