Rząd pracuje nad zmianami w sprawie zwrotu prawa jazdy

Wypełnienie wniosku oraz opłata w wysokości 50 groszy - to czeka obecnie kierowców, którzy czasowo stracili prawo jazdy. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Krystyna Sibińska zapytała o możliwość automatycznego przywracania uprawnień do kierowania. Jest odpowiedź rządu.

Interpelację w tej sprawie parlamentarzystka skierowała do premiera. Krystyna Sibińska poinformowała, że zwrócił się do niej kierowca, który został ukarany trzymiesięcznym odebraniem uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kara zakończyła mu się 23 grudnia ubiegłego roku.