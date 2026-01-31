Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Zwolnienia w tyskiej fabryce. Związki zawodowe porozumiały się w sprawie odejść

pap_20240118_1KH
Szymon Kazimierczak: napompowany balon branży motoryzacyjnej musi się skurczyć
Źródło: TVN24
Związki zawodowe działające w tyskiej fabryce koncernu Stellantis podpisały w piątek porozumienie dotyczące programu dobrowolnych odejść. Rozwiązanie to obejmie 320 pracowników z grupy ponad siedmiuset osób tracących zatrudnienie w wyniku likwidacji trzeciej zmiany w śląskim zakładzie. Zwolnienia, jak przewidują związkowcy, dotkną także firm, które współpracują z tyską fabryką.

Porozumienie ws. programu dobrowolnych odejść z tyskiej fabryki Stellantis podpisały w piątek wieczorem tamtejsze związki zawodowe, w tym Solidarność. Programem zostanie objętych 320 pracowników, spośród ok. 740 tracących pracę w związku z likwidacją w Tychach trzeciej zmiany.

Nowy trend nad Wisłą. "Fenomen na skalę europejską"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowy trend nad Wisłą. "Fenomen na skalę europejską"

Łukasz Figielski

Likwidacja trzeciej zmiany

Jak przekazał w piątek późnym wieczorem szef zakładowej Solidarności Grzegorz Maślanka, w porozumieniu zawarto zapisy realizujące kluczowe postulaty związku, dotyczące dobrowolności odejść, mechanizmów ochrony najsłabszych oraz odpraw w wysokości do 24 miesięcznych wynagrodzeń.

Likwidację trzeciej zmiany produkcyjnej w tyskiej fabryce Stellantis zapowiedział 12 stycznia br. Z informacji związków wynikało, że w związku z tym pracę straci ok. 740 osób, z czego 140 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, 300 z umowami na czas określony, a kolejnych 300 pracowników agencyjnych.

14 stycznia w spółce rozpoczęły się negocjacje, które miały dotyczyć powiązanego z restrukturyzacją programu dobrowolnych odejść (PDO). W piątek wieczorem Maślanka przekazał, że po ciężkich rozmowach, w których pracodawca początkowo - jak ocenił - robił wrażenie, jakby chciał rozmawiać nie o dobrowolnych odejściach, ile o zwolnieniach grupowych, PDO udało się objąć 320 pracowników.

Według informacji szefa zakładowej Solidarności w tyskim zakładzie Stellantis, 238 z tych osób to zatrudnieni bezpośrednio przy produkcji, 69 to pośrednia produkcja, a 13 pracowników jest zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zimowy niezbędnik kierowcy. Jak ochronić auto przed mrozem i awarią

Zimowy niezbędnik kierowcy. Jak ochronić auto przed mrozem i awarią

Fala zwolnień w Polsce. Eksperci: to jeszcze nie koniec

Fala zwolnień w Polsce. Eksperci: to jeszcze nie koniec

Z kraju

Do dwóch lat wynagrodzenia

Uzgodniono, że odprawy dla chcących skorzystać z PDO będą wyższe, niż kodeksowe. W przypadku zatrudnionych w fabryce od 4 do 8 lat będzie to osiem wypłat. Pracujący 15-16 lat mogą liczyć na 16 miesięcznych wynagrodzeń. Pracownicy ze stażem 30-letnim i dłuższym otrzymają równowartość wynagrodzenia za 24 miesiące, czyli za dwa lata.

Jak ocenił Maślanka, porozumienie udało się wypracować przy wsparciu regionalnych struktur Solidarności, a także Europejskiej Rady Zakładowej Stellantis. Szczegóły porozumienia i regulaminu PDO będą przekazywane załodze w najbliższych dniach. Termin składania wniosków do programu minie w pierwszej połowie lutego br.

12 stycznia br. kierownictwo należącej do koncernu Stellantis tyskiej fabryki FCA poinformowało związki zawodowe o likwidacji od marca trzeciej zmiany produkcyjnej.

Dotąd Stellantis nie zabiera głosu ws. negocjacji. Informując o restrukturyzacji przedstawiciele koncernu zastrzegli, że nie podają liczb związanych z procesem w tyskim zakładzie zastrzegając, że będzie on rozciągnięty w czasie oraz że jego kształt będzie przedmiotem negocjacji ze związkami. Restrukturyzację wyjaśnili sytuacją na europejskim rynku motoryzacyjnym i ostrożnymi decyzjami zakupowymi klientów.

Nawet 4 tysiące zwolnień

Solidarność ocenia, że rzeczywista skala zwolnień związana z likwidacją trzeciej zmiany w tyskiej fabryce może być znacznie większa i sięgać 3-4 tys. osób. Zakład ten współpracuje bowiem z 58 firmami kooperującymi, które są bezpośrednio uzależnione od skali produkcji w Tychach. Wobec braku uzwiązkowienia, nie ma tam jednak możliwości wypracowywania porozumień zabezpieczających bezpośrednio pracowników.

W fabryce Stellantis w Tychach, gdzie niegdyś powstawały m.in. Fiaty 126p, Panda czy 500, obecnie wytwarzane są Alfa Romeo Junior, Fiat 600 oraz Jeep Avenger. Oprócz zakładu w Tychach, do Stellantis należy także fabryka pojazdów dostawczych Stellantis Gliwice, która rozpoczęła seryjną produkcję wiosną 2022 r. i obecnie pracuje na dwie zmiany. Do koncernu należy też zakład silników w Tychach, dawniej należący do Isuzu i General Motors.

Grupa Stellantis to jeden z największych producentów samochodów na świecie. Koncern powstał formalnie na początku 2021 r., choć fuzję firm PSA (m.in. Citroen, Peugeot, także Opel) oraz FCA (Fiat, Chrysler, Jeep) ogłoszono już w 2019 r. Obecnie Stellantis zakłada m.in. osiągnięcie w 2038 r. zerowej emisji dwutlenku węgla netto.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Jarek Praszkiewicz/PAP

Udostępnij:
TAGI:
MotoryzacjaŚląskZakładysamochody
Zobacz także:
Gry komputerowe komputer
Branża gier ze znacznymi spadkami po premierze narzędzia od Google
Tech
Huta Miedzi Legnica
Gwałtowny spadek akcji po wpisie posła. Urzędnicy badają sprawę
Z kraju
GettyImages-1821107484
Najbogatszy człowiek na świecie w dokumentach Epsteina. "Planujesz jakieś imprezy?"
Ze świata
lotnisko bagaz podroz samolot walizaka wakacje shutterstock_2060787821
Dokąd latają Polacy? Te kierunki wybieramy najczęściej
Turystyka
Podobno to kobiety są winne niskiej dzietności. Ale to polski rząd nie chce refundować in vitro
Polaków ubywa. Pomóc mogą nowe technologie i "moda na rodzicielstwo"
Z kraju
Zjednoczone Emiraty Arabskie, handel złotem, biżuteria
Złoto na ulicach Dubaju. Tak Emiraty finansują wojnę domową
Ze świata
AI Slopy zalewają social media
Milionowe zasięgi, jedno ostrzeżenie. "Niektórzy są gotowi zrobić wszystko"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
W USA rozpoczął się kolejny shutdown
Ze świata
Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas szczytu klimatycznego COP29
ONZ ma ogromne zaległości. Guterres: finanse są na skraju załamania
Najnowsze
shutterstock_1064779697
Prezes polskiego giganta odwołany. Akcje mocno w dół
Z kraju
shutterstock_2239909941
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Z kraju
Bez kitu - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Nie boję się używać tego słowa"
"#BezKitu"
Taco Hemingway
Kontrowersje wokół utworu Taco Hemingwaya. Państwowa instytucja reaguje
Z kraju
Auto zima
Zimowy niezbędnik kierowcy. Jak ochronić auto przed mrozem i awarią
Moto
telefon rece smartphone
Plaga w internecie. Eksperci biją na alarm
Łukasz Figielski
Horseshoe Falls near the well known Russell Falls in Tasmania's Mount Field National Park
"Spokojna przystań" w lesie nie istniała. AI zmyliło turystów
Turystyka
shutterstock_2431413597
Wniosek o podniesienie opłat na autostradzie. Jest stanowisko GDDKiA
Moto
2market-sklep-owoce-wejscie-bramka-bramki-shutterstock_358961546
Kontrowersje wokół flag. Sklepy alarmują
Z kraju
gaz rury gazociąg rurociąg
Rekordowe zużycie gazu w Polsce. Podano datę
Z kraju
pap_20241203_01F
Zdefraudowała miliardy dolarów, teraz jej torebki idą pod młotek
Ze świata
Keir Starmer i Xi Jinping
Trump skomentował wizytę Starmera w Chinach
Ze świata
shutterstock_2601742981
Media: machina wojenna Kremla hamuje
Ze świata
Kevin Warsh
To on ma być nowym szefem Fed. Trump podał nazwisko
Ze świata
Trwają spadki na nowojorskich giełdach
Kurs zanurkował. Strata liczona w setkach miliardów
Tech
Apple iphone 17 premiera
Lider z nową strategią. "Oszałamiający" popyt
Tech
Radosław Sikorski
Minerały krytyczne. Sikorski leci na negocjacje
Z kraju
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
O tyle wzrosła polska gospodarka. Nowe szacunki
Z kraju
Donald Trump
Trump pozywa fiskusa i resort skarbu. Domaga się wielu miliardów
Ze świata
Estonia, Tallin
Chcą wprowadzić zakaz dla obywateli Rosji i Białorusi. "Pilny" projekt ustawy
Ze świata
Donald Trump
Trump ogłasza sytuację nadzwyczajną. "Szkodzą i zagrażają Stanom Zjednoczonym"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica