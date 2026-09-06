Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Podejrzenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. "Niezidentyfikowany obiekt"
Podejrzenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. "Niezidentyfikowany obiekt"
Moto

"Chińskie fabryki rozgrzane do czerwoności". Co zrobi Europa?

|
Fabryka VW w Dreźnie
Ostre cięcia zatrudnienia w Volkswagenie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Volkswagen AG
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Europejskie firmy motoryzacyjne zmagają się ze skutkami zalewu rynku Unii Europejskiej samochodami z Chin. - To, co powinniśmy zrobić, to w największym uproszczeniu kopiowanie chińskich rozwiązań - powiedział dziennikarz tvn24.pl Maciej Michałek w niedzielnym wydaniu programu "Wstajesz i Weekend".

Rada nadzorcza Volkswagena zatwierdziła w czwartek plan transformacji, który zakłada kolejne cięcia załogi. Pracę ma stracić 50 tysięcy osób. Jako powody redukcji gigant wskazuje cła, nadwyżkę mocy produkcyjnych i konkurencję ze strony chińskich rywali.

Zwolnienia mają miejsce jednak również w innych firmach, również polskich.

Zagrożenie dla polskich firm

Jak zwrócił uwagę Michałek, polskie podmioty tracą na tym podwójnie.

- Jedna rzecz to są kooperanci, których setki są ważnymi dostawcami, współpracownikami, koncernu Volkswagena i innych koncernów europejskich - wskazał.

Po drugie, co może okazać się jeszcze bardziej bolesne, sytuacja w sektorze samochodów osobowych to tylko część znacznie szerszego zjawiska.

- Ta sama sytuacja już jest, albo za chwilę będzie również w sektorze produkcji autobusów, w sektorze produkcji tramwajów, taboru szynowego, pojazdów specjalistycznych, czyli w tych sektorach, w których Polska ma własnych czempionów - wyjaśnił.

Jak dodał są to firmy, które "mają znaczenie europejskie, albo nawet globalne".

- Także reakcja (Unii Europejskiej - red.) w tym momencie jest bardzo potrzebna i bardzo ważna, żeby stawić opór temu chińskiemu szokowi 2.0 - zaznaczył.

Opóźniona reakcja Unii Europejskiej

Michałek przyznał, że w kwestii umacniania się Chin na rynku motoryzacyjnym, "Europa zdecydowanie długo była w letargu".

- Problemem jest duża swoboda w poszczególnych państwach i prowadzenie własnej polityki. To czasem ma plusy, czasem minusy. W tym przypadku była problemem dlatego, że było trudniej ustalić jedno stanowisko - powiedział.

Jak wytłumaczył, "w tej chwili widać, że wszystkie państwa w Europie, nawet te najbardziej prochińskie, zaczynają się przebudzać i orientować w sytuacji".

- Europa zaczyna działać - podkreślił.

Europa długo nie podejmowała działań wobec nadmiernego importu samochodów z Chin.
Europa długo nie podejmowała działań wobec nadmiernego importu samochodów z Chin.
Źródło zdjęcia: Vladimir Tretyakov / Shutterstock

Europa powinna wzorować się na Chinach

W opinii Michałka to, co "powinno się zrobić, to w największym uproszczeniu skopiowanie chińskich rozwiązań".

- Chiński rynek od zawsze, odkąd komuniści przejęli tam władzę, był dużo bardziej zamknięty niż unijny. Dużo trudniej jest tam wejść i robić biznes - powiedział.

Jak zaznaczył, to co będzie ratowało europejski przemysł, to "żebyśmy byli dalej w stanie kupować, nawet chińskie produkty".

- To jednocześnie może być wyrokiem dla chińskiego przemysłu, dlatego że (…) Chińczycy są dużo biedniejsi. Bardziej się bogacą (...), jednocześnie dużo mniej wydają - podkreślił.

Michałek stwierdził, że Chińczycy "mają fabryki rozgrzane do czerwoności, ale nie są w stanie tego sprzedawać u siebie".

- Są uzależnieni od sprzedaży przede wszystkim w Unii Europejskiej, bo jesteśmy jedynym tak dużym i tak otwartym dla nich rynkiem. Stany Zjednoczone już dawno się zamknęły, także jeżeli my zamkniemy naszą gospodarkę, przynajmniej częściowo, na chińskie produkty, uratujemy siebie - zaznaczył.

Udział chińskich producentów w polskim rynku motoryzacyjnym wzrósł w sierpniu do blisko 16 proc. W sumie, marki z Państwa Środka sprzedają w Polsce już prawie tyle samo aut co koncern Volkswagen i więcej niż Toyota.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
16 min
pc
Miliony kobiet mogą żyć z nią latami bez diagnozy. "To zawsze było mylone"
TVN24
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
VolkswagenRynek pracyNiemcyUnia EuropejskaChinyMotoryzacja
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Elon Musk
Minnesota kontra spółka Elona Muska. Jest decyzja sądu
Tech
Anhtropic Claude AI
Anthropic przygotowuje debiut. Nastąpi jednak opóźnienie
Tech
Rzym. Fontanna di Trevi
Upały nie odstraszyły. Rekord turystów w Rzymie
Turystyka
Prezydent USA Donald Trump
Odwet za politykę Trumpa. Cła wejdą w życie we wtorek
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Kumulacja w Lotto rośnie. Szóste losowanie bez zwycięstwa
Pieniądze
pieniade dolary shutterstock_2450074767
Rekordowa liczba miliarderów na świecie. AI napędza fortuny
Ze świata
Richard Branson
"Głupi przywódcy". Miliarder wskazuje winnych wysokich cen biletów lotniczych
Turystyka
Izmir, Turcja
Gdzie Polacy spędzali urlop? Te kierunki wybierali najczęściej
Turystyka
złoto
Banki centralne reagują na napięcia. Wycofują złoto z USA
Ze świata
Nowa mapa świata
ONZ przyjęła nową mapę świata. USA przeciwko
Ze świata
elektrycznosc prad wtyczka shutterstock_2308322399_1
Rząd zmienia taryfy za energię. Kto zyska najwięcej
Z kraju
Coventry, Warwickshire, Wielka Brytania - 22 kwietnia 2026: Rolnik jeździ zielonym ciągnikiem holując czerwone narzędzie rolnicze przez gołe pole. Scena jest obramowana nieostrymi liśćmi żywopłotu.
Tak Chińczycy mogą szpiegować Brytyjczyków. Dziennikarze pokazali raport
TVN24
Viktor Orban
To może zaboleć Orbana. Ważna zapowiedź premiera
Ze świata
Scott Bessent
USA uderzają. "Wiemy, kim jesteście, wiemy, gdzie jesteście"
Ze świata
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
Ułan Bator, Mongolia - 21 sierpnia 2022: Ruch drogowy oraz kontrastująca architektura sowiecka i nowoczesna wzdłuż Peace Avenue w centrum Ułan Bator, Mongolia
Kryzys w całym kraju. "Przeniósł się z Rosji"
Ze świata
shutterstock_2389124057
"To historyczny dzień dla AI. Być może najważniejszy"
Tech
Kolejka kierowców na stacji paliw
Skok cen na stacjach paliw. A to nie koniec
Z kraju
Donald Trump
Tego jeszcze nie było. Zaskoczenie na stronie Białego Domu
Ze świata
Berlin Niemcy 06.17.2025, pociąg elektryczny na moście nad drogą, samochody, volkswagen, auta
100 tysięcy stanowisk do likwidacji. Branża "w poważnych kłopotach"
Moto
Donald Trump
Trump stawia ultimatum. "Obniżcie stawkę"
Ze świata
Nowy Jork, Manhattan, ulica shutterstock_2736418213
Rekord w USA. Tak drogo jeszcze nie było
Ze świata
shutterstock_1843441207
Xbox zmienia zasady dla graczy
Tech
samochod auto seat shutterstock_2170240511
Volkswagen rozważa wycofanie marki Seat
Moto
shutterstock_2633981759 (1)
Pierwsza linia lotnicza wstrzymała loty do Rosji
Ze świata
Rosja, lotnisko
Moskwa. Drony zakłócają pracę lotnisk, samoloty przekierowane
Ze świata
Karol Nawrocki
Jest decyzja Sejmu w sprawie weta prezydenta
Z kraju
Elon Musk
Elon Musk wraca do politycznych wydatków. Najwięcej pieniędzy w Teksasie
Ze świata
uber shutterstock_2608884429
Ćwierć miliona kierowców Ubera poszło do sądu
Ze świata
Czy będą zmiany w systemie szkoleń kierowców?
Zmiany dla kierowców. Wchodzą nowe przepisy
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica