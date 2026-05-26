Moto Zwolnienia w motoryzacji. Co trzecia firma w Polsce planuje redukcje

Szymon Kazimierczak: napompowany balon branży motoryzacyjnej musi się skurczyć

Exact x Forestall, powołując się na dane Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych podała, że w latach 2024-2025 firmy ogłosiły redukcję 104 tys. miejsc pracy: 54 tys. w 2024 roku i kolejnych 50 tys. w 2025 roku. W tym samym czasie powstało ok. 7 tys. nowych etatów.

Poniżej europejskiej średniej

"W 2024 roku mówiliśmy, że polski sektor automotive wszedł w trudny okres dla zatrudnienia. Dziś widzimy, że ten trend nie wyhamował, tylko się pogłębił. Więcej niż co trzecia firma w Polsce przewiduje spadek liczby pracowników, podczas gdy średnia europejska wynosi 24 proc. To bardzo mocny sygnał ostrzegawczy" - podkreślił, cytowany w informacji prezes Exact x Forestall Jacek Opala.

Z kolei w skali Europy 32 proc. firm biorących udział w badaniu planuje zwiększenie zatrudnienia, 38 proc. utrzymanie obecnego poziomu etatów, a 24 proc. przewiduje spadek zatrudnienia.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że Polska wypada na tym tle gorzej - w naszym kraju 30 proc. firm spodziewa się wzrostu zatrudnienia, 28 proc. zakłada stabilizację, a 37 proc. przewiduje spadek. Wyższy odsetek pesymistów w Europie odnotowano tylko na Słowacji.

Problemy polskiego sektora motoryzacji

Polskie firmy motoryzacyjne wskazują, że największym problemem dla nich są rosnące koszty pracy, na które wskazało 57 proc. respondentów.

Przedsiębiorstwa zwracały też uwagę na małą liczbę kandydatów do pracy (52 proc.), wysokie oczekiwania płacowe pracowników (49 proc.), brak pracowników o kierunkowym wykształceniu (46 proc.) oraz ograniczoną możliwość długoterminowego planowania produkcji, a tym samym poziomu zatrudnienia (39 proc.). Jednocześnie 28 proc. przedstawicieli polskich firm wskazało także na mniejszą dostępność pracowników z zagranicy.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Exact x Forestall na próbie 1013 respondentów z 11 państw (Polska, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry). Ankietowanymi osobami byli producenci samochodów, poddostawcy części i komponentów samochodowych takich jak wycieraczki, szyby samochodowe, dachy, kolumny kierownicze czy elementy bezpieczeństwa. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych wywiadów (CATI), ankiet online oraz ankiet indywidualnych od grudnia 2025 do stycznia 2026 roku.

