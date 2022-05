Żółte znaki przy drogach. GDDKiA wyjaśnia, co oznaczają

Przejazd wojskowych kolumn

Dodatkowo należy pamiętać, by nie wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. "Najważniejsze jest, aby każdy kierowca pamiętał o dużej masie wojskowych pojazdów, a co za tym idzie ich wydłużonej drodze hamowania. Pamiętajmy, że sprzęt militarny jest przewidziany do zadań bojowych, a więc może nie posiadać tak samo dobrej widoczności mijających go pojazdów, jak samochody cywilne" - zaznaczono.