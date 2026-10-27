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Znana marka zmieniła strategię. Zaskakujący efekt

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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shutterstock_2555496213
Szymon Kazimierczak: napompowany balon branży motoryzacyjnej musi się skurczyć
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: fotokaleinar/Shutterstock
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Porsche wypracowało 1,74 miliarda euro zysku operacyjnego w pierwszych dziewięciu miesiącach roku, wobec 40 milionów euro rok wcześniej. Wyniki wskazują na poprawę kondycji producenta po zmianie strategii i rozpoczęciu restrukturyzacji - przekazała agencja Reuters.

Na tle całej gamy wyróżniło się Porsche 911. Sprzedaż tego modelu wzrosła o 12 proc. rok do roku. Był to jedyny model marki, który zanotował w tym okresie wzrost sprzedaży.

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Pieniądze

Porsche stawia na droższe modele

Michael Leiters objął stanowisko prezesa Porsche na początku roku. Rada nadzorcza koncernu Volkswagen powierzyła mu zmianę strategii po tym, jak plan elektryfikacji marki nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Koszty związane ze zmianą strategii i restrukturyzacją wyniosły 2,7 mld euro.

Leiters zapowiada większy nacisk na personalizację oraz ekskluzywne modele o wyższej marży. Strategia zakłada ograniczenie skali działalności przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności.

- Konsekwentnie i szybko wdrażamy zmianę strategiczną. Skupiamy się na naszej podstawowej działalności, konkurencyjnej strukturze kosztów i trwałym zwiększaniu rentowności - powiedział Leiters.

Dodał, że podejmowane działania mają stworzyć warunki, by w długim terminie Porsche było silniejszą, bardziej skoncentrowaną i rentowną firmą.

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Cła i słabsza sprzedaż w Chinach

Akcje Porsche wzrosły we wtorek o 2,3 proc. Analitycy Jefferies zwrócili uwagę na lepsze od oczekiwań marże w trzecim kwartale, które przekroczyły 10 proc. W 2025 roku marża spadła do rekordowo niskiego poziomu 1,1 proc.

Porsche produkuje samochody wyłącznie w Europie, dlatego pozostaje narażone na skutki amerykańskich ceł importowych. Dyrektor finansowy Jochen Breckner ocenił, że ewentualna fabryka Audi w Georgii nie zmieni planów produkcyjnych Porsche. Jak wyjaśnił, taki zakład nadal wymagałby eksportu części silników do USA oraz dodatkowych inwestycji po stronie dostawców.

Na wyniki Porsche i całej grupy Volkswagen wpływa również spadek sprzedaży w Chinach. Koncern prowadzi restrukturyzację, która ma być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację części jego marek.

Oprócz Volkswagena do największych koncernów motoryzacyjnych na świecie należą Toyota oraz Hyundai Motor Group.

Źródło: Reuters
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Tagi:
MotoryzacjaPorsche
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