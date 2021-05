Propozycja zmian w znakach drogowych. "Wreszcie należałoby usankcjonować taką możliwość"

Nie jest wykluczone, że w najbliższym czasie na znakach drogowych w Polsce będzie możliwe umieszczenie logo UNESCO. "Logo światowego dziedzictwa jest znakiem rozpoznawalnym na całym świecie, a umieszczenie go na znakach drogowych wpłynie bezpośrednio na podniesienie świadomości turystycznej dotyczącej występowania na terenie Polski unikatowych w skali świata obiektów" - zwrócił uwagę w interpelacji poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Głogowski. Jest odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury, które zapowiada przenalizowanie tej propozycji.

Tomasz Głogowski skierował interpelację w sprawie znaków drogowych do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Parlamentarzysta zwrócił uwagę, że uregulowania wymagałaby kwestia dotycząca braku możliwości umieszczenia na tablicach znaków drogowych logo UNESCO, "co miałoby ułatwić turystom dojazd do obiektów znajdujących się na liście światowego dziedzictwa".