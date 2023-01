Płatek śniegu na żółtym tle. Do czego zobowiązuje kierowców znak A-32?

Trójkątna tablica z czarnym płatkiem śniegu na żółtym tle - tak wygląda znak A-32 spotykany przy drogach w całej Polsce. Znak ten obowiązuje wyłącznie w sezonie zimowym i może być szczególnie ważny w okresie dynamicznych zmian warunków atmosferycznych. O czym dokładnie informuje znak A-32? Do jakiego działania zobowiązuje on kierowców?

A-32 to trójkątny znak ostrzegawczy z symbolem płatka śniegu oznaczający "Oszronienie jezdni". Według przepisów "ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi". Kierowcy mają obowiązek stosowania się do niego w okresie od 15 października do 30 marca.