Skokowy wzrost sprzedaży nowych aut. "Wiąże się z pierwszym uderzeniem pandemii"

Ponad 55 tysięcy nowych aut osobowych zarejestrowano w marcu. To o prawie dwie trzecie więcej niż w tym samym okresie 2020 roku i ponad jedną czwartą więcej niż w lutym - podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Pierwsze uderzenie pandemii

Według Instytutu, skokowy wzrost sprzedaży samochodów w marcu br. wobec analogicznego miesiąca roku ubiegłego to przede wszystkim "efekt niskiej bazy, która wiąże się z pierwszym uderzeniem pandemii" wywołanej przez koronawirusa w Polsce. W marcu 2020 roku niski poziom sprzedaży spowodowany był strachem klientów przed odwiedzaniem salonów, zamknięciem lub ograniczeniem działalności wielu punktów sprzedaży, a także zawieszeniem produkcji fabryk samochodów.

Z drugiej strony wiele firm, stanowiących od lat siłę napędową rejestracji nowych samochodów osobowych na polskim rynku, stanęło wobec poważnych problemów, zmuszających je do ograniczenia działalności lub wręcz jej zawieszenia. Wszystko to spowodowało wówczas zastój na rynku - czytamy w raporcie.

Według prognoz Samaru, w 2021 roku sprzedaż nowych samochodów osobowych wyniesie ok. 467 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 9,9 proc. rdr. Szacowany wynik sprzedaży nowych samochodów dostawczych to 6 tys. sztuk, czyli o 10,7 proc. więcej rdr.