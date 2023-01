Zmiany w systemie homologacji pojazdów. Jest zielone światło

Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie zmian w systemie homologacji pojazdów. Nowelizacja ma na celu stworzenia jednolitych i przejrzystych przepisów - wskazało Ministerstwo Infrastruktury. Zmiany, które dotyczą między innymi producentów, dystrybutorów oraz importerów pojazdów, mają wejść w życie od początku kwietnia. Teraz przepisy trafią do prac w Sejmie.

Chodzi o projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Proponowane przepisy mają dostosować polskie prawo do unijnego. Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR) dołączonej do projektu, by uniknąć sankcji za niewdrożenie przepisów należy ustanowić jak najszybszy termin wejścia w życie ustawy.