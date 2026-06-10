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Ważna zmiana dla kierowców aut używanych. "Wystarczy oświadczenie"

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samochody parking komis
Minister Klimczak zapowiada rewolucję w egzaminach na prawo jazdy
Źródło wideo: RMF FM
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Kierowcy rejestrujący używane auta nie będą musieli już zdejmować tablic rejestracyjnych, by pokazać je w urzędzie. Przepisy regulujące ten aspekt weszły w środę. "Zamiast tego, od tej pory wystarczy złożyć oświadczenie o tym, że tablice są w dobrym stanie" - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Szef resortu infrastruktury zaznaczył we wpisie na platformie X, że oświadczenie, które trzeba będzie złożyć w urzędzie, musi zawierać informację, że tablice są "czytelne, niezniszczone i mają wymagane nalepki legalizacyjne".

"To rozwiązanie dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce" - napisał.

Jak dodał, "to nie koniec zmian". "Od dziś przy rejestracji pojazdu nie trzeba już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, jeżeli wynik badania został wprowadzony przez diagnostę do Centralnej Ewidencji Pojazdów" - poinformował.

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym

Chodzi o nowelizację prawa o ruchu drogowym. Zakłada ona również m.in. wydłużenie terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu, który został nabyty w spadku z 30 do 60 dni oraz wprowadzenie czasowej rejestracji pojazdu także w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce zakupu pojazdu.

Nowe zasady dla badań technicznych samochodów. Jest projekt
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Nowe zasady dla badań technicznych samochodów. Jest projekt

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Źródło: PAP
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Tagi:
Dariusz KlimczakMinisterstwo Infrastrukturysamochody
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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