Moto Ważna zmiana dla kierowców aut używanych. "Wystarczy oświadczenie" Oprac. Alicja Skiba |

Minister Klimczak zapowiada rewolucję w egzaminach na prawo jazdy Źródło wideo: RMF FM Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Szef resortu infrastruktury zaznaczył we wpisie na platformie X, że oświadczenie, które trzeba będzie złożyć w urzędzie, musi zawierać informację, że tablice są "czytelne, niezniszczone i mają wymagane nalepki legalizacyjne".

"To rozwiązanie dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce" - napisał.

🚗 Zmiany przy rejestracji samochodu!



Od dziś, wchodzą w życie ułatwienia dla osób, które kupiły używany pojazd.



✅ Nie trzeba już zdejmować tablic tylko po to, żeby pokazać je w urzędzie.

Wystarczy złożyć oświadczenie, że tablice są czytelne, niezniszczone i mają wymagane… — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) June 10, 2026 Rozwiń

Jak dodał, "to nie koniec zmian". "Od dziś przy rejestracji pojazdu nie trzeba już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, jeżeli wynik badania został wprowadzony przez diagnostę do Centralnej Ewidencji Pojazdów" - poinformował.

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym

Chodzi o nowelizację prawa o ruchu drogowym. Zakłada ona również m.in. wydłużenie terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu, który został nabyty w spadku z 30 do 60 dni oraz wprowadzenie czasowej rejestracji pojazdu także w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce zakupu pojazdu.

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