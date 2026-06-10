Ważna zmiana dla kierowców aut używanych. "Wystarczy oświadczenie"
Szef resortu infrastruktury zaznaczył we wpisie na platformie X, że oświadczenie, które trzeba będzie złożyć w urzędzie, musi zawierać informację, że tablice są "czytelne, niezniszczone i mają wymagane nalepki legalizacyjne".
"To rozwiązanie dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce" - napisał.
Jak dodał, "to nie koniec zmian". "Od dziś przy rejestracji pojazdu nie trzeba już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, jeżeli wynik badania został wprowadzony przez diagnostę do Centralnej Ewidencji Pojazdów" - poinformował.
Nowelizacja prawa o ruchu drogowym
Chodzi o nowelizację prawa o ruchu drogowym. Zakłada ona również m.in. wydłużenie terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu, który został nabyty w spadku z 30 do 60 dni oraz wprowadzenie czasowej rejestracji pojazdu także w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce zakupu pojazdu.