Premier zapowiadał, Lewica złożyła projekt. Duże zmiany dla kierowców

We wtorek wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Jego autorami są posłanki i posłowie Lewicy. Wnioskodawców w trakcie prac nad projektem ma reprezentować posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Parlamentarzyści zwrócili uwagę, że w 2018 roku doszło do większej liczby wypadków na przejściach dla pieszych (3738 wypadków) niż w 2010 roku (3307). W ocenie autorów projektu świadczy to "o klęsce polskiego państwa w zakresie polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz o braku skuteczności obecnych rozwiązań legislacyjnych".

Obietnica premiera

- W bardzo krótkim tempie wprowadzamy trzy dodatkowe ograniczenia. Po pierwsze jest to pierwszeństwo pieszego przed wejściem na pasy. Po drugie jest to ograniczenie do 50 km/h jazdy pojazdów w terenie zabudowanym przez całą dobę - mówił w grudniu szef rządu. - Również wdrażamy zasadę, że w sytuacji przekroczenia (prędkości) powyżej 50 km/h poza terenem zabudowanym, to również będzie można odebrać prawo jazdy - dodał Morawiecki.