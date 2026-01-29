Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Od dziś wyższe kary. "Taka sytuacja będzie mogła mieć miejsce"

Naczelnik WRD i jego zastępca odwołani po kontroli radarów (zdj. ilustracyjne)
Ekspert o zaostrzeniu przepisów dla kierowców od stycznia 2026 roku
Źródło: TVN24
W czwartek wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ruchu drogowego. Jak wyjaśnił na antenie TVN24 ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Mariusz Sztal, przede wszystkim zaostrzane są kary dla kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu oraz dla tych, którzy jeżdżą za szybko bądź brawurowo.

29 stycznia 2026 roku weszły w życie nowe przepisy mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ustawa wprowadza między innymi:

  • nowe rodzaje czynów zabronionych - w tym nielegalne wyścigi, rajdy i inne podobne imprezy,
  • zaostrza sankcje karne za rażąco niebezpieczną, brawurową jazdę,
  • zaostrza kary za łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów,
  • wprowadza nowe rozwiązania dotyczące przepadku pojazdów mechanicznych za wykroczenia lub przestępstwa drogowe.

"Przynoszą skutki"

Mariusz Sztal, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyjaśnił na antenie TVN24, że przede wszystkim "zmienia się konsekwencja, jaka jest przygotowywana dla tych, którzy po pierwsze jeżdżą po pijaku, po drugie jeżdżą zdecydowanie za szybko czy jeżdżą browurowo".

Jak dodał ekspert, "dobrze, że się te zmiany dzieją". - Kilka dni temu dowiedzieliśmy się od pana ministra (sprawiedliwości Waldemara Żurka - red.), że mamy 13 procent mniej zabitych na naszych drogach, czyli to pokazuje, że wszystkie te zmiany na przestrzeni ostatnich lat przynoszą skutki - stwierdził.

Wyjaśnił, że w przypadku pijanych kierowców, sądy "będą miały coraz mniej luźnej furtki do orzekania odpowiedzialności".

- Najważniejsza zmiana polega na tym, że rzeczywiście ten przepadek pojazdu będzie - i to jest chyba najbardziej istotne - mógł być orzekany zdecydowanie wcześniej, bo nawet przekroczenie o pół promila w przypadku recydywy, taka sytuacja będzie mogła mieć miejsce - zaznaczył.

W przypadku przekroczenia zawartości alkoholu we krwi o przynajmniej 1,5 promila, przepadek samochodu staje się obligatoryjny.

- To nie jest tak, że ten przepis zacznie funkcjonować za chwilę, bo on już funkcjonuje jakiś czas. Natomiast tam była furtka, (...) sądy mogły z niej korzystać. Jak się okazało ostatnio w mediach, (...) często różne sądy rejonowe korzystały z tej furtki. Dzisiaj tej furtki już tak naprawdę nie będzie, więc częściej będzie dochodziło do tych sytuacji, gdzie rzeczywiście przypadek tego mienia będzie następował - powiedział.

Zaznaczył, że w przypadku pojazdu w leasingu, czy we współwłasności z inną osobą będzie rekompensata. - Sąd będzie mógł orzec rekompensatę wartości tego pojazdu, pomiędzy pięć tysięcy złotych a 500 tysięcy złotych - powiedział gość TVN24. Wyjaśnił, że "ryzyko tej kary jest funkcjonalne, bo rzeczywiście ta poprawa bezpieczeństwa następuje z roku na rok".

Zmiany w ruchu drogowym i wyższe kary

Zmiany mają wyeliminować recydywistów, czyli kierowców objętych wielokrotnymi zakazami prowadzenia pojazdów. Zaostrzenie sankcji ma także zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wywołać efekt odstraszający wobec sprawców naruszania prawa zagrażających innym uczestnikom ruchu drogowego.

Oto najważniejsze zmiany:

  • złamanie obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów będzie skutkować orzekaniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych dożywotnio;
  • możliwość konfiskaty pojazdu mechanicznego na rzecz Skarbu Państwa w przypadku osób łamiących sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, podobnie jak ma to miejsce przy przestępstwach drogowych popełnianych pod wpływem alkoholu;
  • motoryzacyjne spotkania liczące co najmniej 10 pojazdów będą musiały być zgłaszane urzędom gminnym;
  • tamowanie ruchu drogowego będzie zagrożone karą grzywny na zasadach ogólnych (dotąd była ograniczona do 500 zł), a w sytuacji poważniejszego zakłócenia ruchu sąd może orzec dodatkowo nawiązkę w wysokości do 1500 zł;
  • ustawodawca zrezygnował z obowiązku zapłaty równowartości pojazdu w sytuacji, gdy nietrzeźwy kierowca zostanie zatrzymany w pojeździe, który nie jest jego własnością - zamiast tego sprawca zapłaci nawiązkę minimum 5000 zł, a nawet do 500 000 zł,
  • za spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu w określonych okolicznościach groziła będzie kara od roku do 10 lat więzienia - chodzi m.in. o uczestnictwo w nielegalnym wyścigu pojazdów mechanicznych;
  • za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo uszczerbku na zdrowiu w wyniku rażącego przekroczenia prędkości oraz zasad bezpieczeństwa będzie groziło od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
Ekspert o przepadku samochodu po zmianie przepisów od stycznia 2026 roku
Źródło: TVN24

Zmiany od marca

Pod koniec marca natomiast wejdą w życie przepisy wprowadzające na grunt prawny jako osobne wykroczenie tzw. drift, czyli celowe doprowadzenie do utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego koła pojazdu mechanicznego. Za samo driftowanie grozić będzie grzywna niemniejsza niż 1500 zł, a jeśli drift będzie stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym – min. 2500 zł.

Wejdzie wtedy także w życie zaostrzenie przepisów dotyczących zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące. Kierowca, który przekroczy prędkość o więcej niż 50 km/h poza obszarem zabudowanym – na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – straci prawo jazdy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
ruch drogowyprawo
Zobacz także:
Tajlandia. Kontrole na lotniskach w związku z przypadkami zakażenia wirusem Nipah w Indiach
Wirus Nipah. Wzmożone kontrole na lotniskach
Ze świata
shutterstock_2551532917
Siła z południa. Chcą zastąpić Rosję
Ze świata
Pham Minh Chinh i Antonio Costa
Nowa ranga w relacjach. Wietnam "ramię w ramię" z Europą
Ze świata
Donald Trump
Zaskakujący wzrost. Mocna reakcja na słowa Trumpa
Ze świata
Protesty w Los Angeles - Gwardia Narodowa
Oszałamiająca kwota. Tyle kosztowało wysłanie gwardzistów przez Trumpa
Ze świata
Plac Świętego Piotra
Prace na dachu Bazyliki Świętego Piotra. Trwają w tajemnicy
TVN24
sophia tankowiec statek shutterstock_2669616499
USA oddają tankowiec. Pierwsza taka sytuacja
Ze świata
Władimir Putin i Aliszer Usmanow w październiku 2018 roku
Rosyjski oligarcha wygrał w niemieckim sądzie
Ze świata
shutterstock_1323416117
Tego jeszcze nie było. "Początek nowej ery"
Moto
Scott Bessent
"Europejczycy finansowali wojnę przeciwko sobie"
Ze świata
Jerome Powell
Stopy procentowe. Fed zdecydował
Ze świata
Xi Jinping
Rok Trumpa. Zwrot w kierunku Chin. "Bardziej niezawodny partner"
Ze świata
Karol Nawrocki
75 senatorów było za. Czas na ruch Nawrockiego
Tech
Zbigniew Prus
Zmiana na szczycie PKP Cargo
Z kraju
Elon Musk w Davos
Musk odpowiada Sikorskiemu: śliniący się imbecyl
Tech
warszawa ulica polska zima ludzie shutterstock_2720833979
Niemcy chwalą. Polska może wyprzedzić Francję. "Możemy brać przykład"
Ze świata
Mjanma (Birma), Rangun
VPN zakazany, Facebook zablokowany. Junta dusi internet
Ze świata
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2681379543
Rewolucja dla firm, gigant nagle zmienia zdanie
Maja Piotrowska
chf franki szwajcarskie shutterstock_2132180969
Frank najdroższy od ponad dekady. Zła wiadomość dla Szwajcarii
Ze świata
mieszkanie miasto wiezowce shutterstock_708216235
Rządowy program działa, ale niełatwo z niego skorzystać. "Iluzoryczna możliwość"
Nieruchomości
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Linie lotnicze pod lupą. Pasażerowie mogli zostać wprowadzeni w błąd
Ze świata
Wzrosła sprzedaż sprzętu RTV i AGD
UOKiK na tropie zmowy cenowej. Przeprowadzono przeszukania
Handel
Pracownik Amazon
Błąd w e-mailu zdradził kolejną falę zwolnień
Tech
nowy jork usa praca pracownik kurier ups - Andriy Blokhin shutterstock_1392216341
Jedna z czołowych firm kurierskich ostro tnie zatrudnienie
Ze świata
nvidia czip shutterstock_1060748543
H200 wjeżdżają do Chin. Przełom w technologicznym impasie
Tech
Łukasz Kijek opowiadał o tym, jak wydobywana jest ropa naftowa
Ropa drożeje do najwyższych poziomów od 4 miesięcy
Rynki
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Ponad miliard na elektryczne auta. Budżet wyczerpany w niespełna rok
Moto
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Nowy rekord po spadku dolara
Ze świata
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
Ćwierć świata zawiera umowę. Kto zyska, kto straci
Maciej Michałek
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Ostrożny optymizm na Wall Street. "To będą obserwować inwestorzy"
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica