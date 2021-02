Duże zmiany dla kierowców. Jest decyzja Senatu

Za przyjęciem nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym z poprawką głosowało 95 senatorów, przeciw było dwóch, wstrzymało się także dwóch parlamentarzystów. Przyjęcie poprawki oznacza, że ustawa wróci do Sejmu.

"Poprawka jednoznacznie przesądza, że zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, obowiązuje pieszego zarówno podczas wchodzenia, jak i przechodzenia przez przejście dla pieszych" - czytamy we wpisie przedstawicieli biura prasowego Senatu na Twitterze.

Zmiany dla kierowców

Nowela zakłada, że piesi będą mieli pierwszeństwo także przed wejściem na pasy. "Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście" - napisano w ustawie. Rozszerzenie to nie dotyczy tramwajów.