Wniosek o podniesienie opłat na autostradzie. Jest stanowisko GDDKiA

shutterstock_2431413597
Szymon Kazimierczak: napompowany balon branży motoryzacyjnej musi się skurczyć
Źródło: TVN24
Opłaty za przejazd autostradą A4 na odcinku Kraków-Katowice mogą wkrótce wzrosnąć, choć GDDKiA twierdzi, że kolejna podwyżka jest nieuzasadniona i może zmusić kierowców do ucieczki na zatłoczone drogi lokalne. Zarządca autostrady tłumaczy, że pieniądze z bramek idą na remonty i nową nawierzchnię.

Stalexport zarządzający odcinkiem Kraków-Katowice autostrady A4 zawnioskował o podniesienie od 1 kwietnia stawek za przejazd - opłata od samochodów osobowych miałaby wzrosnąć z 17 do 18 zł na bramce, czyli z 34 do 36 zł za przejazd całego odcinka.

"Biorąc pod uwagę wysokie podwyżki wdrożone przez koncesjonariusza w poprzednich latach, kolejny wzrost opłat jest niezasadny" - stwierdziła w piątek GDDKiA. Zdaniem dyrekcji, decyzja koncesjonariusza uderza bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy i może też wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych.

Wyższe opłaty, a bezpieczeństwo

GDDKiA zaznaczyła, że planowane podwyższenie opłat może doprowadzić do przeniesienia części ruchu na drogi alternatywne do A4. "Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych. Stoi to w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju. Omijanie ich przez część kierujących wiąże się również ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości" - oceniła Dyrekcja.

W komunikacie podkreślono, że umowa z koncesjonariuszem autostrady A4 Katowice - Kraków wygaśnie w połowie marca przyszłego roku, a zarządzanie tym odcinkiem przejmie GDDKiA. Dyrekcja wytłumaczyła, że wraz z wygaśnięciem umowy koncesyjnej zniesione zostaną opłaty dla pojazdów lekkich (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) za poruszanie się tą trasą.

Jeden z warszawskich fotoradarów (zdjęcie ilustracyjne)
Zrobiły blisko 735 tysięcy zdjęć, jeden z rekordzistów jest w Warszawie
WARSZAWA
Naczelnik WRD i jego zastępca odwołani po kontroli radarów (zdj. ilustracyjne)
Od dziś wyższe kary. "Taka sytuacja będzie mogła mieć miejsce"
shutterstock_2326465191
Od lutego więcej płatnych dróg w Polsce

GDDKiA zaznaczyła, że prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej podpisanej pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. "GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy" - dodano.

Czytaj też: Od lutego więcej płatnych dróg w Polsce

Wyższe opłaty na A4

W czwartek Stalexport skierował odpowiedni wniosek do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wskazuje w nim, że dla samochodów ciężarowych kategorii 2,3,4 i 5 opłata na jednej bramce miałaby wzrosnąć z 52 do 55 zł, czyli ze 104 do 110 zł za cały odcinek. Przy czym dla kategorii 2 i 3 utrzymana miałaby zostać 22 zł bonifikata, zatem obecna opłata dla pojazdów tych kategorii w wysokości 30 zł wzrosłaby do 33 zł, tj. z 60 do 66 zł za cały odcinek.

Zarządca trasy podkreśla, że zmiana wynika z rosnących kosztów utrzymania autostrady i ponoszonych nakładów inwestycyjnych przed zakończeniem umowy koncesyjnej. Stalexport przypomniał, że pieniądze z opłat za przejazd wydawane są na inwestycje i utrzymanie trasy w wysokim standardzie. W 2025 r. oddano do użytku ok. 35 km nowej jezdni, a w 2026 r. wyremontowane zostaną kolejne 32 km, co oznacza, że do końca 2026 roku cała trasa A4 Katowice - Kraków będzie posiadała nową, wytrzymałą nawierzchnię – znacznie lepszą względem stanu z początku obowiązywania koncesji - podkreślił zarządca.

"Spółka zobowiązana jest do utrzymania trasy w bardzo dobrym stanie i w takim standardzie musi przekazać autostradę stronie publicznej za rok. Należy też pamiętać, że ważnym beneficjentem zysków spółki jest Skarb Państwa, który w 2024 r. otrzymał z tego tytułu 126,5 mln zł. Od 2018 r. do budżetu państwa trafiło już ponad 600 mln zł" - dodał Stalexport.

61-kilometrowy odcinek autostrady A4 Katowice - Kraków został w 1997 r., na mocy koncesji, przekazany firmie Stalexport. Od tego czasu jest utrzymywany i zarządzany przez tę spółkę i jej podmiot zależny - obecnie odpowiada za to Stalexport Autostrada Małopolska. Koncesja wygasa w marcu 2027 r. Rząd nie planuje jej przedłużenia ani wyboru nowego koncesjonariusza. Od 2027 roku podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie i zarządzanie tą drogą ma być Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: siekierski.photo/Shutterstock

Autostrada A4GDDKiA
