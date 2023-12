Nowy rok, nowy skład popularnej 95-tki. Jak sprawdzić, czy możemy zatankować auto tym paliwem

Od 1 stycznia zmienia się benzyna 95. Paliwo to będzie miało inny skład i nie będzie nadawało się do każdego samochodu. Benzyna E10 ma zwiększoną zawartość biokomponentów, maksymalnie do 10 proc. objętościowo bioetanolu. Tymczasem benzyna E5, którą E10 zastąpi, zawiera maksymalnie do 5 proc. objętościowo bioetanolu.

Ekspert: zmiany obejmą jeden rodzaj benzyny

- Polska jest jednym z ostatnich krajów, który wprowadził takie rozwiązanie. To jest pomysł europejski i jest już w wielu krajów wprowadzony. Powód jest bardzo prosty - uniezależnienie się od dostaw ropy, szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości jest to bardzo ważne. Rolnicy będą mieli także zbyt na rośliny, z których te biokomponenty się robi - mówił.

Warto sprawdzić nasze auto

Zwrócił uwagę, że w praktyce pojazdy, do których będzie można tankować benzynę 95-oktanową w nowej wersji "to zdecydowana większość rynku". Warto jednak wcześniej upewnić się, czy nasz silnik na pewno będzie kompatybilnie działać z nowym składem 95-oktanowej benzyny.

- Nie można podać daty granicznej i powiedzieć, że od pewnego momentu, daty produkcji wszystkie samochody mogą bądź nie mogą korzystać z 95-oktanowej benzyny z nowym składem - zaznaczył. - Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to musimy sprawdzić w instrukcji obsługi, bądź u dealera, czy do naszego pojazdu można bezpiecznie takie paliwo dotankować. Jest też specjalna wyszukiwarka na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska - mówił Jakub Faryś.

- Możemy w ten sposób sprawdzić, czy do naszego auta z danym silnikiem, bo to mówimy o konkretnym silniku, możemy dotankować benzynę z nowym składem - wyjaśniał Jakub Faryś. Dodał, że "jeżeli okazałoby się, że nie jest to paliwo zalecane, no to zostaje nam tankowanie paliwa pb 98".