Sól drogowa poszukiwana. Ceny mocno wzrosły

Sól drogowa - cena

Sprzęt na drogi wojewódzkie ma być gotowy do działania. - Ta sól będzie na jedną trzecią sezonu, jesteśmy zabezpieczeni, potwierdzili to nam nasi wykonawcy. Jeśli nie ma tej soli z importu, to będziemy się posiłkowali dostawami z Kłodawy - poinformował Robert Dróbka, kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu. Do tego jeszcze może dojść transport statkami. Solno-drogową sytuację może też uratować łagodna zima.