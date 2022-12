Spór o zatrzymanie prawa jazdy. "Nie obejdzie się bez zmiany legislacyjnej"

"Kończy się automatyzm i zaczyna się konieczność indywidualnej oceny"

Odnosząc się do tego orzeczenia wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zapowiedział, że w związku z wyrokiem nie będzie zmiany przepisów w sprawie zatrzymywania prawa jazdy. - Nie musimy nic zmieniać, ponieważ Trybunał nie oczekuje zmiany prawa. Trybunał Konstytucyjny oczekuje od starostów, aby zmienili praktykę. Oznacza to, że starostowie przed wydaniem decyzji będą musieli odbierać stanowisko w sprawie zdarzenia od kierującego pojazdem i od policji - zaznaczył Warchoł. - To co zostało powiedziane, że kończy się automatyzm i zaczyna się konieczność indywidualnej oceny każdego przypadku jest prawdą, ale to nie będzie się sprowadzało do tego, że zostanie przyjęte oświadczenie policji i oświadczenie strony, po czym będzie wydana automatycznie i tak taka sama decyzja, jaka była wydawana do tej pory - stwierdził jednak zastępca dyrektora Biura ZPP Grzegorz Kubalski zapytany o wypowiedź wiceministra Warchoła. Dodał, że jeżeli kierowca podniesie określone zarzuty, to będą one musiały zostać - w taki czy inny sposób - zbadane. - Albo w uzasadnieniu decyzji będzie trzeba wyjaśnić, z jakich powodów dało się im, bądź nie dało się im racji i uwzględniło, bądź nie uwzględniło w wydawanej decyzji - powiedział. Zaznaczył, że w związku z tym sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana również z punktu widzenia czasochłonności przebiegu postępowania. - Zatem my akurat stoimy na stanowisku, że bez zmiany legislacyjnej - w zakresie ustawy o kierujących pojazdami, ewentualnie w Prawie o ruchu drogowym - się nie obędzie - ocenił. Dodał, że nie są to ustawy w zakresie zainteresowania resortu sprawiedliwości, "w związku z czym być może z punktu widzenia ministerstwa sprawiedliwości zmiany nie są potrzebne".