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Branża w odwrocie. Kilkanaście tysięcy etatów do likwidacji

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Producenci części w Europie zapowiedzieli, że zwolnienia obejmą nawet kilkanaście tysięcy osób. Wartość unijnego eksportu w tym sektorze w pierwszym półroczu 2026 roku spadła o 4,5 miliarda euro w analogicznym okresem 2024 roku.

Branże odczuwa mocną presję. "Z jednej strony naciska ich globalna konkurencja, z drugiej - ogromne koszty przestawienia się na nowe technologie. W takich warunkach liczy się nie tylko tempo zmian, ale przede wszystkim stworzenie stabilnych warunków do inwestowania i prowadzenia produkcji na Starym Kontynencie" - wskazano w raporcie przygotowanym przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

Tysiące miejsc pracy zagrożonych

W analizie podano, że w pierwszej połowie 2026 r. producenci części w Europie zapowiedzieli likwidację prawie 19 tysięcy etatów, a wartość unijnego eksportu w pierwszym półroczu w tym sektorze spadła do 24,4 mld euro z 28,9 mld euro analogicznym okresie dwa lata wcześniej.

W ich ocenie jednym z instrumentów, który może wpłynąć na przyszłość sektora, jest unijny Industrial Accelerator Act (IAA). "Jego znaczenie wykracza poza kwestie regulacyjne: chodzi o stworzenie warunków, w których transformacja przemysłu będzie wspierać inwestycje i zatrudnienie w Europie, a nie prowadzić do przenoszenia kolejnych etapów produkcji na rynki zewnętrzne" - wyjaśnili. Przedstawiciele branży domagają się, by co najmniej 75 proc. części w pojazdach powstawało w Europie. Taki próg, jak przekazano w raporcie, ma chronić lokalne fabryki. Każde obniżenie tego wskaźnika choćby o jeden punkt procentowy to ryzyko utraty 15 tysięcy miejsc pracy - wynika z szacunków podanych w raporcie.

"Dostawcy podkreślają: liczy się to, gdzie naprawdę powstaje wartość samochodu. Sam montaż końcowy w europejskiej fabryce to za mało, jeśli najważniejsze i najbardziej wartościowe podzespoły sprowadzamy z zewnątrz" - wskazano.

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Branża chce większej elastyczności

W publikacji podkreślono również, że równolegle trwa dyskusja o przyszłym kształcie norm emisji CO2. "Dla branży istotne jest, aby polityka klimatyczna tworzyła przewidywalne ramy inwestycyjne, a jednocześnie uwzględniała różnorodność technologii i możliwości przedsiębiorstw. Zamiast odgórnie narzucać jedno rozwiązanie, regulacje powinny dawać wybór. Pozwoli to dostosować proces dekarbonizacji do realiów rynkowych, dostępności surowców oraz możliwości finansowych firm" - dodano. Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) zrzesza ponad 250 największych marek przemysłu i rynku części motoryzacyjnych o wartości blisko 140 mld złotych rocznie tworzących ponad 330 tys. miejsc pracy.

Źródło: PAP
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Tagi:
MotoryzacjaEuropaZwolnienia grupowe
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