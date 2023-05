Nowy zakaz dla części kierowców. Jest autopoprawka do rządowego projektu

Zakaz wyprzedzania się ciężarówek na autostradach i drogach szybkiego ruchu coraz bliżej. Do Sejmu wpłynął projekt w tej sprawie, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Resort przewiduje, że zmiany mogą wejść w życie od 1 lipca 2023 roku. Będą jednak wyjątki od zakazu.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk już kilka dni temu zapowiedział wprowadzenie zakazu wyprzedzania się ciężarówek na autostradach i drogach szybkiego ruchu. We wtorek do Sejmu wpłynęła autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Autorem autopoprawki jest Ministerstwo Infrastruktury.