Zakaz wyprzedzania się ciężarówek. Minister o terminie

Zakaz wyprzedzania się ciężarówek

- To jest problem przede wszystkim bezpieczeństwa, gdyż dopuszczalna prędkość samochodu osobowego na autostradzie to 140 kilometrów na godzinę, a samochodu ciężarowego to 80 kilometrów na godzinę. Bywa wiele takich przypadków, kiedy to w ostatniej chwili ciężarówka zjeżdża na lewy pas, w czasie gdy może nim się poruszać samochód osobowy z prędkością 140 kilometrów na godzinę, czyli o około 60 kilometrów wyższą - zauważył Andrzej Adamczyk.