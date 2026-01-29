Wyższe opłaty na autostradzie. Jest wniosek do GDDKiA

Protest przeciwko budowie autostrady A50 Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Zarządca trasy podkreśla, że zmiana wynika z rosnących kosztów utrzymania autostrady i ponoszonych nakładów inwestycyjnych przed zakończeniem umowy koncesyjnej w marcu przyszłego roku, kiedy autostrada zostanie przekazana stronie publicznej.

"Rosną stawki firm budowlanych i ceny materiałów, zatem korekta opłat o 1 zł jest niewielka. Obecna cena za 1 przejazd jest daleka od maksymalnej, którą dopuszcza umowa ze stroną publiczną" - powiedział rzecznik Stalexport Autostrada Małopolska Daniel Gryt, cytowany w informacji.

Jak dodał, intencją firmy jest utrzymanie bonifikaty dla kategorii 2 i 3. Będzie ona odrębnie konsultowana z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.. Zaznaczył, że korekty te są dalekie od dopuszczalnych maksymalnych poziomów stawek, ustalonych ze stroną publiczną, które mogłyby wynieść w przypadku samochodów osobowych nawet 30 zł.

Środki na inwestycje

Stalexport przypomniał, że pieniądze z opłat za przejazd wydawane są na inwestycje i utrzymanie trasy w wysokim standardzie. W 2025 r. oddano do użytku ok. 35 km nowej jezdni, a w 2026 r. wyremontowane zostaną kolejne 32 km, co oznacza, że do końca 2026 roku cała trasa A4 Katowice - Kraków będzie posiadała nową, wytrzymałą nawierzchnię, znacznie lepszą względem stanu z początku obowiązywania koncesji - podkreślił zarządca.

"Spółka zobowiązana jest do utrzymania trasy w bardzo dobrym stanie i w takim standardzie musi przekazać autostradę stronie publicznej za rok. Należy też pamiętać, że ważnym beneficjentem zysków spółki jest Skarb Państwa, który w 2024 r. otrzymał z tego tytułu 126,5 mln zł. Od 2018 r. do budżetu państwa trafiło już ponad 600 mln zł" - dodał Gryt.

61-kilometrowy odcinek autostrady A4 Katowice - Kraków został w 1997 r., na mocy koncesji, przekazany firmie Stalexport. Od tego czasu jest utrzymywany i zarządzany przez tę spółkę i jej podmiot zależny - obecnie odpowiada za to Stalexport Autostrada Małopolska. Koncesja wygasa w marcu 2027 r. Rząd nie planuje jej przedłużenia ani wyboru nowego koncesjonariusza. Od 2027 roku podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie i zarządzanie tą drogą ma być Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

