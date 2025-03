Wyższe kary. Propozycja resortu

Zmiany w mandatach. "Są różne głosy"

- Po wnikliwej analizie, mamy już pewne propozycje - poinformowała Furgała. Dodała, że szef MSWiA wystąpił do resortu sprawiedliwości z prośbą o opinie co do zasadności podjęcia takiej inicjatywy. Przekazała ponadto, że resortowi sprawiedliwości została przedstawiona propozycja zmian. - Obecnie oczekujemy na stanowisko resortu sprawiedliwości - podkreśliła.

Wyższe kary za najpoważniejsze naruszenia

1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym zaostrzająca kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Regulacja m.in. podwyższyła maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd - z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększyła wysokości mandatów nakładanych przez policjanta - do 5 tys. zł.

Również od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Zgodnie ze znajdującym się tam taryfikatorem mandaty za przekroczenie prędkości wynoszą: do 30 km/h - do 400 zł; od 31 do 40 km/h - co najmniej 800 zł, 41-50 km/h - 1000 zł; 51-60 km/h - 1500 zł; 61-70 km/h - 2000 zł; 71 km/h i więcej - 2500 zł. Kwoty te są dwukrotnie wyższe w przypadku recydywy. W takim wypadku np. za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej kierowca zapłaci 5000 zł.