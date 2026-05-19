Moto Wyższa produkcja, niższe zatrudnienie. Branża motoryzacyjna w trudnej sytuacji Oprac. Bartłomiej Ciepielewski

Szymon Kazimierczak: napompowany balon branży motoryzacyjnej musi się skurczyć

Jednocześnie eksport branży obniżył się o 3,73 proc. do 43,8 mld euro, a zatrudnienie spadło o 1,4 proc. do 197,7 tys. osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Jak podano w raporcie, w grupie średnich i dużych firm produkcja sprzedana zwiększyła się o 2,6 proc. do 218,4 mld zł. Największy udział w przychodach utrzymali producenci części i akcesoriów, których sprzedaż wzrosła o 4,3 proc. do 118,8 mld zł. Produkcja pojazdów i silników zwiększyła się o 0,2 proc. i wyniosła 91,4 mld zł, a segment nadwozi, przyczep i naczep odnotował wzrost o 4,6 proc. do 8,18 mld zł.

Trudna sytuacja na rynku pracy

Raport wskazuje, że sytuacja na rynku pracy w branży pozostaje trudna. W 2025 r. liczba miejsc pracy zmniejszyła się o 2,8 tys. wobec spadku o 1,5 tys. rok wcześniej.

"Niestety redukcja zatrudnienia w minionym roku przyspieszyła. O ile w 2024 roku ubyło 1,5 tys. miejsc pracy, to w minionym roku wartość ta prawie się podwoiła i wyniosła już 2,8 tys." - zaznaczył cytowany w raporcie Rafał Orłowski, partner w AutomotiveSuppliers.pl.

Największe spadki zatrudnienia odnotowano wśród producentów części i akcesoriów oraz producentów nadwozi, przyczep i naczep. Wzrost zatrudnienia zanotowali jedynie producenci pojazdów i silników.

Eksport w dół po raz kolejny

Eksport sektora motoryzacyjnego zmniejszył się drugi rok z rzędu. Według AutomotiveSuppliers.pl głównym obciążeniem pozostaje segment baterii do pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Najważniejszym partnerem handlowym branży pozostają Niemcy, odpowiadające za 33,9 proc. eksportu motoryzacyjnego z Polski mimo spadku sprzedaży na ten rynek o 5,45 proc. rdr. Kolejne miejsca zajęły: Francja, Czechy i Włochy.

Największy udział w eksporcie nadal miały części i akcesoria motoryzacyjne. Ich sprzedaż zagraniczna wzrosła o 1,07 proc. do rekordowych 17,88 mld euro, co odpowiadało za ponad 40 proc. całego eksportu sektora.

Eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych zwiększył się o 0,25 proc. i wyniósł 6,73 mld euro. Z kolei eksport pojazdów do transportu towarowego spadł o 9,24 proc. do 6,63 mld euro.

Perspektywy na 2026 rok

Według autorów raportu 2025 rok był trudnym okresem dla polskiej i europejskiej motoryzacji z powodu rosnącej konkurencji chińskich marek, spowolnienia elektromobilności oraz napięć geopolitycznych.

Branża wskazuje także na ryzyka związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie i utrzymującymi się wysokimi cenami paliw.

AutomotiveSuppliers.pl ocenia jednak, że początek 2026 r. wygląda bardziej optymistycznie, ponieważ w każdym miesiącu pierwszego kwartału sektor notował wyższą dynamikę niż rok wcześniej.

