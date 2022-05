Na tych odcinkach dochodzi do największej liczby wypadków. Policja o "mistrzach prostej"

Na prostych odcinkach dróg dochodzi do największej liczby wypadków. - To nadmierna prędkość w tych sytuacjach bardzo często gubi kierowców - powiedział komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Odpowiedzią na to może być odpowiednie projektowanie dróg. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo, przygotowany przez Mikołaja Borcowskiego.

Dojeżdżając do skrzyżowania sprawdzamy, kto ma pierwszeństwo, dojeżdżając do zakrętu czasami nie widzimy jego końca, więc odpuszczamy nieco gazu. Wydawać by się zatem mogło, że na prostej nic się nie wydarzy.

Z policyjnych statystyk wynika, że na prostych drogach w 2021 roku doszło do 13 261 wypadków, w których zginęło 1460 osób. Zbyt duża prędkość była przyczyną około 2,5 tys. z tych wypadków. Dla porównania, na zakrętach w ubiegłym roku doszło do 2977 wypadków, w których zginęło 446 osób. Na skrzyżowaniach i rondach były 6384 wypadki i 318 ofiar.

- Bardzo często mówi się o "mistrzach prostej" i niestety to nadmierna prędkość w tych sytuacjach bardzo często gubi kierowców właśnie na prostych odcinkach drogi - powiedział komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Wśród skutecznych metod na poprawę bezpieczeństwa są fotoradary. Przykładem jest most Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Ponad 1-km prosta, przy której w ubiegłym roku stanęło sześć urządzeń. - Wcześniej to było bardzo wypadkowe miejsce. Przez kilka lat przed montażem fotoradarów tam doszło do prawie 30 wypadków, zginęły 3 osoby. Od momentu, kiedy tam fotoradary stanęły, w zasadzie nie słyszałem, żeby tam się coś strasznego stało - wskazał Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Budowa dróg w Polsce

Oczywiście prostych odcinków dróg jest najwięcej, ale też nie jest niespodzianką, że zachowujemy większą ostrożność w zakręcie. - W momencie, gdy droga delikatnie faluje, raz łukiem w prawo, raz łukiem w lewo, ten kierowca musi być cały czas aktywny, musi skręcić kierownicą, czy to w jedną, czy to w drugą stronę, więc takie projektowanie drogi samo w sobie już może przeciwdziałać niebezpiecznym sytuacjom - stwierdził Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Polskie prawo reguluje jak długie mogą być proste odcinki na nowych lub przebudowywanych drogach. Ten dystans zależy od ograniczenia prędkości, np. na drodze z ograniczeniem prędkości do 80 km/h bez wirażu może być droga na dystansie maksymalnie 1500 metrów. Przy ograniczeniu do 100 km/h dystans wydłuża się do maksymalnie 2000 metrów.

- Musimy pamiętać, że jeżeli jedziemy z prędkością 100 km/h to nasz samochód w krótkim czasie mija bardzo dużo metrów, jeżeli oderwiemy naszą uwagę dosłownie na kilka sekund, to znaczy, że przejeżdżamy kilkaset metrów totalnie bez uwagi. Nie może tak być, musimy być świadomi tego, że wtedy, kiedy czujemy się bezpieczni jesteśmy tak naprawdę zagrożeni i przykładać uwagę cały czas do tego, co robimy w samochodzie - podkreślił Marcin Grzebieluch ze Szkoły Bezpiecznej Jazdy Carevent.pl.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN Turbo