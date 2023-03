Wyraźny spadek liczby wypadków drogowych w Polsce. Nowe dane policji

czytaj dalej

Największymi dostawcami ropy naftowej do Unii Europejskiej pod koniec 2022 roku były Stany Zjednoczone i Norwegia, co pokazało, że Unia Europejska potrafiła praktycznie wyeliminować zależność od rosyjskiego surowca - wskazał Eurostat w podsumowaniu zmian, do jakich doszło po ataku Rosji na Ukrainę. Do niedawna to Rosja była głównym źródłem importu ropy naftowej do krajów Wspólnoty.