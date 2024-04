Tyle zapłaciliśmy za paliwa. Jest wzrost

Według danych przekazanych w czwartek przez POPiHN wolumen (ilość) sprzedanych w 2023 r. paliw na stacjach określono wstępnie na około 31 mld litrów (benzyny silnikowe, olej napędowy i autogaz). Organizacja wskazała, że wpływy do budżetu państwa z tytułu zapłaconych od tej sprzedaży podatków (VAT, akcyza, opłata paliwowa, opłata emisyjna) wyniosły około 83 mld zł, o około 27 mld zł więcej niż przed rokiem. W 2023 r. kierowcy zapłacili za paliwa 190 mld zł, o 460 mln zł więcej niż w roku poprzednim, mimo że ceny były niższe - poinformował w czwartek podczas Kongresu Branży Paliwowej dyrektor do spraw analiz rynku paliw Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Krzysztof Romaniuk. Jak wskazano w raporcie POPiHN, wzrost wysokości przychodów budżetowych był związany ze wzrostem konsumpcji paliw, ale też z wygaśnięciem tarcz antyinflacyjnych. "Przede wszystkim od początku 2023 r. nastąpił powrót do podstawowej stawki VAT w wysokości 23 proc. Ponadto od połowy roku przywrócono opodatkowanie obrotu paliwami płynnymi podatkiem od sprzedaży detalicznej" - wyjaśnili eksperci organizacji. "Szacuje się, że łączna wartość wpływów do systemu finansów publicznych z sektora paliwowego w minionym roku przekroczyła 94 mld zł" - dodano w raporcie. Zgodnie z danymi POPiHN w 2023 r. liczba stacji paliw w Polsce wzrosła o ok. 0,2 proc., do 7,9 tys.