Można dostać 200 złotych mandatu i 4 punkty karne. Policja ostrzega

W dużej części kraju mgły mogą utrudniać jazdę kierowcom. Policja apeluje w związku z tym o szczególną ostrożność na drogach. - Trzeba też pamiętać o prawidłowym użyciu świateł przeciwmgielnych - powiedział nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jak dodał, za korzystanie ze świateł w sposób niezgodny z przepisami można otrzymać mandat w wysokości do 200 złotych i nawet 4 punkty karne.

Ostrzeżenie o gęstych mgłach występujących w Polsce wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Widzialność w niektórych rejonach może wynosić do 50 metrów. - Trzeba zachować szczególną ostrożność i pamiętać o prawidłowym użyciu świateł przeciwmgielnych - podkreślił nadkom. Robert Opas.

Światła mijania i przeciwmgłowe

Ważne jest też to, że poza obszarem zabudowanym podczas mgły kierowca może dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania.

Kierujący innym pojazdem niż pojazd silnikowy jest również zobowiązany włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony, korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.

W przypadku tylnych świateł obostrzenia są większe

Zaznaczył, że na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

- Reasumując przednich świateł przeciwmgielnych zwanych też przeciwmgłowymi należy użyć wtedy, gdy zmniejszona jest widoczność podczas gorszych warunków atmosferycznych. Dotyczy to zarówno rzęsistego deszczu, śnieżycy czy jak to wynika z ich nazwy, mgły. W przypadku tylnych świateł ważne jest to, że te obostrzenia są większe. Według przepisów można je włączyć, jeżeli widoczność spadnie poniżej 50 metrów i tutaj tak naprawdę jedyną kwestią interpretacji jest określenie tych warunków - wyjaśnił Opas.