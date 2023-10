Kierowcy planujący wyjazdy z okazji dnia Wszystkich Świętych będą musieli sięgnąć głębiej do portfela. Analitycy e-petrol.pl podkreślili, że w nadchodzących dniach ceny paliw będą nadal rosnąć. Także Biuro Maklerskie Reflex spodziewa się podwyżek na stacjach. Podano prognozowane poziomy cen paliw.

Analitycy branżowego portalu e-petrol.pl zwrócili uwagę, że "zgodnie z zapowiedziami rafinerie podnoszą ceny wszystkich paliw - co przełoży się na zwyżki na rynku detalicznym już w najbliższych dniach".

Ceny paliw będą rosnąć

"To ważna wiadomość dla tysięcy Polaków planujących tradycyjne wyjazdy z okazji dnia Wszystkich Świętych. Na niektórych stacjach w dobiegającym końca tygodniu dało się jeszcze zaobserwować ceny paliw poniżej 6-złotowej granicy, ale na przełomie października i listopada będą one należeć do rzadkości" - czytamy w piątkowym komentarzu.