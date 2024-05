Po Londynie jeździć nie mogą, więc trafią na Ukrainę

Organizacja, która załatwia formalności związane z transportem samochodów na Ukrainę w ramach prowadzonej akcji, przekazała w poniedziałek, że w miniony weekend do tego kraju dotarł konwój kolejnych 20 samochodów, a do końca tego tygodnia spodziewanych jest 13 kolejnych.

W Londynie są zakazane, a w Ukrainie będą ratować życie

"W ten weekend na Ukrainę przewieziono konwój 20 pojazdów ratunkowych, a około połowa ze 110 przekazanych dotychczas pojazdów już pomaga potrzebującym. Oczekuje się, że do końca tego tygodnia kolejnych 13 pojazdów dotrze do rozdartego wojną kraju i zapewni niezbędne wsparcie ludności cywilnej. Odbiorcy pojazdów to m.in. ratownicy medyczni i organizacje pozarządowe, które pomagają ofiarom wojny, dostarczając leki i ewakuując ludzi z niebezpiecznych obszarów w celu uzyskania pomocy medycznej. Pojazdy pomagają ratować życie!" - czytamy we wpisie.