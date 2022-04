Wzmożone kontrole na drogach. "Nie tylko policjanci z laserowymi miernikami prędkości"

Opas zapowiedział, że policja w czasie świąt zintensyfikuje kontrole stanu trzeźwości i stanu psychofizycznego. Kierującym zalecił, by w przypadku podróży na dłuższych dystansach - zależnie od swoich umiejętności i od swojego organizmu - co 1,5 lub 2 godziny zrobić krótką przerwę.

Mniej mandatów, więcej wypadków

Z danych KGP wynika, że w pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowano znaczący spadek wykroczeń kierujących popełnianych wobec pieszych - 16 628, dla porównania w 2021 roku było to 19 217 wykroczeń. Mniej wykroczeń w ostatnim kwartale popełnili również sami piesi - nieco ponad 52 tys. W zeszłym roku było to ponad 64 tys.

Taryfikator mandatów 2022

Od stycznia obwiązuje nowy taryfikator mandatów. Przepisy zwiększają wysokość grzywny, którą można nałożyć w postępowaniu mandatowym - z 500 zł do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 6 tys. zł. Nowe stawki mandatów, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku, zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Zgodnie z taryfikatorem mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł.