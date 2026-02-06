Wyprzedaż akcji giganta samochodowego

Szymon Kazimierczak: napompowany balon branży motoryzacyjnej musi się skurczyć Źródło: TVN24

Na giełdzie w Mediolanie gigant motoryzacyjny tracił w piątek ok. godz. 13 ponad 28 proc., tak samo w Paryżu - łącznie jego kapitalizacja rynkowa zmniejszyła się o ponad 5 mld euro, jak wynika z danych LSEG. Jeśli straty będą kontynuowane, spółka odnotuje największy jednodniowy spadek w historii.

Dywidendy nie będzie

Wyprzedaż nastąpiła po tym, jak Stellantis ogłosił, że w drugiej połowie 2025 r. odnotował wstępną stratę w wysokości 19-21 mld euro i oświadczył, że nie wypłaci dywidendy w tym roku. Odpis w wysokości 22,2 mld euro związany jest ze zmianą strategii w segmencie samochodów elektrycznych, na które popyt okazał się rozczarowujący.

Akcje notowane w Mediolanie nie zostały wprowadzone do obrotu po otwarciu rynku i nastąpiło chwilowe wstrzymanie handlu po początkowym spadku o 14 proc. Jednocześnie straty odnotował Exor, główny inwestor Stellantis, o 5 proc. W konsekwencji znalazł się na najniższej pozycji indeksu niebieskich czipów w Amsterdamie.

Akcje Stellantis od jakiegoś czasu znajdują się pod presją. W zeszłym roku włoskie akcje firmy spadły o prawie 25 proc, a rok wcześniej o 40,5 proc.. Obecnie akcje spadły o ponad 13 proc. od początku 2026 roku.

Koncern motoryzacyjny Stellantis

Stellantis N.V. to międzynarodowa korporacja motoryzacyjna, która powstała w 2021 roku w wyniku połączenia francuskiej grupy PSA i Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Z kolei FCA wcześniej powstała w wyniku połączenia włoskiego Fiata i amerykańskiego Chryslera.

Koncern produkuje samochody mi.n. takich marek jak: Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel czy Peugeot.

Najwięksi producenci aut na świecie

W 2024 roku najwięcej samochodów sprzedała japońska Toyota - ponad 11 mln sztuk. Na podium znalazły się jeszcze niemiecka Volkswagen Group (ponad 9 mln sztuk) oraz południowokoreańska Hyundai Motor Group (ok. 7,2 mln sztuk).

W czołówce największych producentów są jeszcze m.in. amerykański General Motors (6 mln), holenderski (tam ma swoją siedzibę główną) Stellantis (5,5 mln), amerykański Ford (4,5 mln) czy chiński BYD (4,3 mln).

