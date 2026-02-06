Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Wyprzedaż akcji giganta samochodowego

shutterstock_2425689893
Szymon Kazimierczak: napompowany balon branży motoryzacyjnej musi się skurczyć
Źródło: TVN24
Akcje producenta aut Stellantis odnotowały w piątek drastyczny spadek po tym, jak koncern zmuszony był odpisać 22,2 miliardy euro w segmencie pojazdów elektrycznych. Walory koncernu od jakiegoś czasu znajdują się pod presją.

Na giełdzie w Mediolanie gigant motoryzacyjny tracił w piątek ok. godz. 13 ponad 28 proc., tak samo w Paryżu - łącznie jego kapitalizacja rynkowa zmniejszyła się o ponad 5 mld euro, jak wynika z danych LSEG. Jeśli straty będą kontynuowane, spółka odnotuje największy jednodniowy spadek w historii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_1323416117
Tego jeszcze nie było. "Początek nowej ery"
Nowe samochody na parkingu terminalu w Essen, Niemcy
"Matka wszystkich umów". Porozumienie blisko finalizacji
Ekspert o samochodach elektrycznych
Administracja Trumpa bezprawnie wstrzymała program. Jest decyzja sądu

Dywidendy nie będzie

Wyprzedaż nastąpiła po tym, jak Stellantis ogłosił, że w drugiej połowie 2025 r. odnotował wstępną stratę w wysokości 19-21 mld euro i oświadczył, że nie wypłaci dywidendy w tym roku. Odpis w wysokości 22,2 mld euro związany jest ze zmianą strategii w segmencie samochodów elektrycznych, na które popyt okazał się rozczarowujący.

Akcje notowane w Mediolanie nie zostały wprowadzone do obrotu po otwarciu rynku i nastąpiło chwilowe wstrzymanie handlu po początkowym spadku o 14 proc. Jednocześnie straty odnotował Exor, główny inwestor Stellantis, o 5 proc. W konsekwencji znalazł się na najniższej pozycji indeksu niebieskich czipów w Amsterdamie.

Akcje Stellantis od jakiegoś czasu znajdują się pod presją. W zeszłym roku włoskie akcje firmy spadły o prawie 25 proc, a rok wcześniej o 40,5 proc.. Obecnie akcje spadły o ponad 13 proc. od początku 2026 roku.

Koncern motoryzacyjny Stellantis

Stellantis N.V. to międzynarodowa korporacja motoryzacyjna, która powstała w 2021 roku w wyniku połączenia francuskiej grupy PSA i Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Z kolei FCA wcześniej powstała w wyniku połączenia włoskiego Fiata i amerykańskiego Chryslera.

Koncern produkuje samochody mi.n. takich marek jak: Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel czy Peugeot.

Najwięksi producenci aut na świecie

W 2024 roku najwięcej samochodów sprzedała japońska Toyota - ponad 11 mln sztuk. Na podium znalazły się jeszcze niemiecka Volkswagen Group (ponad 9 mln sztuk) oraz południowokoreańska Hyundai Motor Group (ok. 7,2 mln sztuk).

W czołówce największych producentów są jeszcze m.in. amerykański General Motors (6 mln), holenderski (tam ma swoją siedzibę główną) Stellantis (5,5 mln), amerykański Ford (4,5 mln) czy chiński BYD (4,3 mln).

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: Reuters, CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Motoryzacja
Zobacz także:
Xi Jinping
Czystka w sektorze. Kampania Xi Jinpinga
Ze świata
shutterstock_2729355655
Ceny poszybowały, ogromne kłopoty z zakupem
Łukasz Figielski
shutterstock_2613100179
"Cisza alkoholowa" w dniu głosowania. Przełomowe referendum
Ze świata
shutterstock_314177504
Uber zapłaci miliony. To kara za gwałt na pasażerce
Ze świata
blok mieszkania budynek Kielce podatek od nieruchomości
Polacy zainteresowani kupnem mieszkań. Jest ku temu powód
Nieruchomości
shutterstock_2699009833
Zmiana w podejściu do alkoholu w muzułmańskim kraju
Ze świata
Jeff Bezos
Potężne inwestycje Amazona. Niedługo po cięciach w "Washington Post"
Ze świata
Bitcoin
Bitcoin najsłabszy od wyborów w USA. Co jest powodem?
Ze świata
enea logo shutterstock_2139081777
Regulator bierze się za Eneę. Stawką setki milionów
Z kraju
Donald Trump podczas ogłoszenia otwarcia portalu TrumpRx
Trump uruchomia portal. Amerykanie mają mieć dostęp do tańszych leków
Ze świata
shutterstock_2250571743
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Z Krakowa nad morze w nieco ponad godzinę. Wkrótce nowe połączenie
Z kraju
Władimir Putin
Tania ropa, złoto na sprzedaż. "Kreml nigdy nie oszczędza na przetrwaniu władzy"
Maja Piotrowska
shutterstock_2651818499
Toksyna w produktach dla niemowląt. Ostrzeżenie
Handel
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
Nieruchomości
Zimowa burza w Nowym Jorku
Najgorszy wynik od Wielkiej Recesji. Przyczynił się do tego Amazon
Ze świata
shutterstock_2689149051
CBA zatrzymało twórców projektu gry mobilnej. Chodzi o milionowe szkody
Tech
Europejski Bank Centralny EBC
EBC zdecydowało. Jak zmienią się koszty pożyczek w strefie euro?
Najnowsze
Adam Glapiński
Co dalej ze stopami? Prezes NBP o marcowej perspektywie
Pieniądze
Radosław Sikorski
Sikorski komentuje Muska. "Dziękuję"
Z kraju
Moskwa Kreml
Niemiecki wywiad: Rosja wydaje więcej, niż zakładano
Ze świata
mediolan wlochy shutterstock_2298548261
Drożej niż podczas Tygodnia Mody. Gwałtowny wzrost
Ze świata
Wenezuela, ropa naftowa
"Namacalne bogactwo". Rządzący namawiają gigantów
Ze świata
Konwencja partii Brauna
Wynajęli pałac Braunowi, pieniądze przekazali Ukrainie
Z kraju
broker, giełda, wall street, stock exchange
"Panuje niepewność". Cena ostro w dół
Ze świata
unicef budynek logo shutterstock_2594306569
"Krzywda, którą powodują, nie ma nic wspólnego z fikcją". UNICEF podał niepokojące dane
Tech
MILANOCORTINA2026_MEDALS_OLY
To najdroższe medale w historii igrzysk
Ze świata
warszawa ludzie ulica
Praca z importu. Rekord pobity
Z kraju
Berlin Brandenburg lotnisko shutterstock_2239720323
Lotnisko wstrzymuje wszystkie odloty
Turystyka
budowa pracownik robotnik praca shutterstock_1031601475
Nadchodzi wielka fala, na horyzoncie wielki problem
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica