Produkcja najniższa od 70 lat. Cła USA pogłębiają kryzys w branży

Tylko 59 203 samochody zjechały w kwietniu z taśm brytyjskich fabryk, co jest najgorszym wynikiem od 70 lat, nie licząc pandemicznego 2020 roku - podała BBC. Gwałtowny spadek produkcji to efekt ceł USA, a także rosnącego popytu na pojazdy elektryczne.

Producenci samochodów z olbrzymimi stratami

Według BBC brytyjski producent samochodów Jaguar Land Rover płaci cła w wysokości 27,5 proc. na wszystkie produkty wysyłane do USA, co, jak twierdzi, kosztuje go "olbrzymie pieniądze". Firma wysyła pojazdy ze swojej siedziby w Wielkiej Brytanii do siedziby w USA, co oznacza, że płaci zarówno podatki eksportowe, jak i importowe od wszystkich samochodów wysyłanych przez Atlantyk.