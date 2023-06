Gdzie trzeba mieć naklejkę, a gdzie są bramki? Opłaty za autostrady w Europie

Jeśli zdecydujemy się na zagraniczną podróż własnym pojazdem, to warto pamiętać, że z powodu przejazdów autostradami jej koszt może znacznie wzrosnąć. Oto zasady i ceny przejazdów w niektórych krajach Europy, które są najpopularniejszymi wakacyjnymi kierunkami.

Austria

Wszystkie samochody, motocykle i samochody kempingowe do 3,5 DMC (dopuszczalna masa całkowita) muszą odpowiednio posiadać naklejkę opłaty drogowej lub mieć zakupioną online na czas winietę cyfrową, gdy wjeżdżają na autostradę lub drogę ekspresową.

Winiety z okresem ważności 10 dni, 2 miesięcy lub 1 rok są dostępne w ponad 6000 punktów sprzedaży w Austrii i za granicą, a także w punkcie poboru opłat ASFINAG lub w aplikacji Unterwegs.

Koszt winiet w 2023 roku

Samochód (do 3,5 ton) Roczna - 96,40 euro 2-miesięczna - 29 euro 10-dniowa - 9,90 euro

Motocykl Roczna - 38,20 euro 2-mieisęczna - 14,50 euro 10-dniowa - 5,80 euro

Winieta, która nie jest naklejona ani podbita (10-dniowa lub 2-miesięczna) jest nieważna. To może skutkować karami w wysokości od 300 do 3000 euro, jeśli nie zostanie uiszczona opłata zastępcza.

W przypadku braku winiety albo poruszania się po drogach z winietą przeterminowaną pojawi się kara w wysokości 120 euro dla kierujących samochodami i 65 euro dla kierujących motorami. W przypadku gdy dojdzie do stwierdzenia próby manipulowania winietą, np. poprzez próbę przedłużenia jej terminu ważności, to opłata karna wynosi 240 euro dla aut o 130 euro dla motocykli.

Albania

W Albanii obowiązuje opłata na autostradzie A1 Rruga e Kombit, która biegnie od granicy z Kosowem (wschodnia granica) na zachód do stolicy kraju - Tirany. Opłata za przejazd wynosi 2,5 euro dla motocykli i 5 euro dla samochodów osobowych.

Na całym 130 kilometrowym odcinku autostrady znajduje się tylko jedna bramka poboru opłat w pobliżu tunelu Kalimash.

Bułgaria

W Bułgarii obowiązują winiety elektroniczne, które można wykupić na pięć okresów. Ceny są takie same zarówno dla motocykli, jak i aut o wadze do i powyżej 3,5 tony i obowiązują dla sieci dróg krajowych, do których zalicza się autostrady, drogi I, II i III klasy). Winietę można kupić poprzez stronę internetową (bgtoll.bg), aplikację mobilną (BGTOLL) oraz za pomocą terminali, które znajdują się w punktach kontroli granicznej. Za pomocą strony i aplikacji można także sprawdzić jej ważność.

Ceny winiet

weekendowa - 9 lewów tygodniowa - 13 lewów miesięczna - 27 lewów 3-miesięczna - 48 lewów roczna - 87 lewów

(1 lew po kursie z 16 czerwca 2023 r. to około 2,28 zł)

Nieopłacenie winiety jest traktowane jako wykroczenie i podlega karze, która wynosi od 300 (samochody osobowe) do 3000 lewów (ciężarowe).

Na granicy z Rumunią w kilku miejscach są płatne mosty i promy przez Dunaj.

Chorwacja

Opłaty drogowe w Chorwacji są pobierane za przejazd autostradami i można je uiszczać bezpośrednio w bramkach poboru opłat lub za pośrednictwem urządzenia pokładowego. Obowiązek uiszczania opłat za przejazd autostradami dotyczy motocykli, samochodów osobowych oraz pojazdów o masie powyżej 3,5 t. Dla stałych użytkowników przewidziano jednostkę pokładową z systemem ETC, za którą można uzyskać od 13 do 21 proc. zniżki na opłaty drogowe. Cenę opłat autostradowych za planowaną podróż można ustalić za pomocą interaktywnej mapy na hac.hr lub bina-istra.com.

Przykładowe ceny za przejazdy na popularnych odcinkach:

Autostrada A1 na odcinku Zagrzeb - Zadar (253 km) - 10 euro dla motocykli, 16,5 euro dla aut osobowych; Autostrady A1 i A6 na odcinku Zagrzeb - Rijeka (135 km) - 5,5 euro dla motocykli i 9,2 euro dla samochodów,

Czarnogóra

Obowiązuje opłata w wysokości 2,5 euro za przejazd tunelem "Sozina", a także za odcinek autostradowy na trasie Podgorica-Kolasin 3,5 euro. Pozostałe drogi są bezpłatne.

Czechy

W Czechach obowiązuje elektroniczny system winiet na trzy okresy: 10 dni, 30 dni oraz rok. Winiety są obowiązkowe dla pojazdów czterokołowych. Przejazd motocyklami i trycyklami jest darmowy. Przejazd na niektórych niedokończonych odcinkach jest darmowy. Winiety można kupić przez internet, na placówkach czeskiej poczty, niektórych stacjach benzynowych i w automatach zlokalizowanych przy przejściach granicznych.

Ceny winiet:

10 dni - 310 koron lub 155 koron dla pojazdów eco*, 30 dni - 440 koron lub 220 koron dla pojazdów eco, roczna - 1500 koron lub 750 dla pojazdów eco.

(1 korona to około 0,19 zł po kursie z 16.06.2023 r.)

*Cena eco przeznaczona jest dla pojazdów zasilanych gazem ziemnym i biometanem (cena eco nie dotyczy LPG).

Przewidziano zwolnienie z opłat dla pojazdów elektrycznych, wodorowych lub hybrydowych o poziomie emisji CO2 do 50 g/km.

Kierowca przyłapany na płatnej drodze bez ważnej winiety elektronicznej (bez zwolnienia) podlega karze grzywny do 20 000 koron. Naklejkę należy umieścić w odpowiednim miejscu zgodnie z instrukcją. Jeśli nie będziemy jej posiadać, źle ją nakleimy, niewłaściwie wypełnimy dane, to grozi nam mandat nawet do 100 tys. koron. Więcej informacji znajdziesz na edalnice.cz/pl/

Mapa autostrad - Czechy edalnice.cz

Francja

Za przejazd autostradami we Francji zapłacimy na bramkach i w ten sam sposób pobierane są opłaty za przejazd niektórymi mostami czy tunelami. Na niektórych autostradach obowiązuje system swobodnego przepływu z płatnością za pomocą aplikacji.

O tym, ile zapłacimy za przejazd zadecyduje kategoria, do której zalicza się pojazd, a na to ma wpływ jego wysokość, liczba osi oraz masa całkowita pojazdu. Samochody osobowe zaliczają się do kategorii 1 - "lekkich pojazdów".

Przykładowo przejazd autostradami A1 i A26 z Paryża do Calais, odcinek o długości 288 km, to koszt 14,10 euro dla motocykli i 23,40 euro dla samochodów. Z kolei przejazd autostradą A10 z Paryża do Bordeaux, 583 km, to koszt 35,20 euro dla motocykli i 57,20 euro dla aut osobowych.

Na stronie https://www.autoroutes.fr/en/routes.htm można skorzystać z planera, by oszacować koszt przejazdu.

Opłaty za przejazd mostami to wydatek rzędu od 2,7 do 12,5 euro (auta). Znacznie większa rozpiętość wysokości opłat jest też w przypadku tuneli, od 2,5 do aż 127 euro, ta ostatnia dotyczy tunelu Eurotunnel pod kanałem La Manche.

Mapa autostrad - Francja autoroutes.fr

Grecja

W Grecji za przejazd na większości autostrad odbywa się na bramkach poboru opłat. Obowiązek dotyczy wszystkich kierowców od motocykli do aut ciężarowych. Płatności można dokonywać za pomocą gotówki, kartami czy za pomocą jednostki pokładowej.

Ceny za przejazd:

A.TH.E. Odos: Lamia - Athens odcinek o długości 168 km motocykl: 7,7 euro; samochód: 11,05 euro

Aegean Odos: Tesaloniki - Lamia Odcinek o długości 255 km motocykl: 10,7 euro; samochód: 15,4 euro

Attiki Odos: Athens (lotnisko) - Athens (Elefsina/Elusius) Odcinek o długości 42 km motocykl: 1,4 euro; samochód: 2,8 euro

Egnatia Odos: Typia - Komotiní Odcinek o długości 532 km motocykl: 14,4 euro; samochód: 20,6 euro

Ionia Odos: Ioánnina - Antirrio Odcinek o długości 164 km motocykl: 8,90 euro; samochód: 12,75 euro

Kentriki Odos E65: Trikala - Xiniada Odcinek o długości 73 km motocykl: 3,55 euro; samochód: 5,10 euro

Moreas Odos: Kalamata - Korinthos Odcinek o długości 132 km motocykl: 8,70 euro; samochód: 12,95 euro,

Olympia Odos: Patra - Athens (Elefsina) Odcinek o długości 173 km motocykl: 8,20 euro; samochód: 11.30 euro

Hiszpania

Opłaty za przejazd autostradami uiszcza się na bramkach i dotyczy ona wszystkich pojazdów, zarówno samochodów osobowych jak i motocykli. Zapłacić możemy za pomocą gotówki, karty kredytowej, urządzenia pokładowego Via-t, a w niektórych miejscach także za pomocą aplikacji mobilnej Awai (jeśli odcinek nadzoruje firma Abertis).

Wysokość opłaty drogowej do zapłaty zależy od: - rodzaju pojazdu (lekki pojazd lub ciężki pojazd), - odległości przebytej przez pojazd na danym odcinku autostrady, - na niektórych autostradach od pory dnia i metody płatności.

Opłaty na przykładowych odcinkach

Barcelona - El Vendrell odległość: 68 km motocykl: 5,99 euro, samochód: 12,44 euro

Bilbao - Saragossa odległość: 305 km motocykl: 35,60 euro, samochód: 35,60 euro

León – Astorga Odległość: 51 km motocykl: 5,5 euro, samochód: 5,5 euro

Niemcy

Opłaty za poruszanie się po niemieckich drogach dotyczą tylko samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5 ton lub więcej.

Słowacja

Na Słowacji obowiązuje system winiet, które można kupić na cztery okresy. Do nabycia są na stronie internetowej eznamka.sk/pl/, poprzez aplikację mobilną, na stacjach paliw oraz w automatach na przejściach granicznych.

Obowiązek posiadania winiety dotyczy tylko pojazdów dwuśladowych o DMC do 3,5 tony - zwolnione są z niego pojazdy jednośladowe, czyli motocykle.

Okresy ważności winiet:

1 rok (60 euro) - winieta z rocznym okresem ważności jest ważna od 1 stycznia danego roku kalendarzowego lub od dnia zakupienia jej przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg w danym roku kalendarzowym, do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego, 365 dni (60 euro) - winieta z okresem ważności 365 dni jest ważna przez 365 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg, 30 dni (17 euro) - winieta z 30-dniowym okresem ważności jest ważna przez okres 30 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg, 10 dni (12 euro) - winieta z 10-dniowym okresem ważności jest ważna przez okres 10 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika wyznaczonych odcinków dróg.

Pomijając okres pobytu, to na Słowacji istnieje także podział winiety na dwa rodzaje - za pojazd i pojazd ciągniony (przyczepa). Kosztują one tyle samo i w praktyce wygląda to tak, że:

- jeśli poruszamy się samochodem o DMC do 3,5 tony, to musimy posiadać winietę za pojazd; - jeśli poruszamy się autem wraz z małą przyczepą, gdy łączna masa takiego zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 tony, to musimy posiadać tylko winietę za pojazd; - jeśli poruszamy się zespołem pojazdów (auto i przyczepa), których DMC przekracza 3,5 tony, to musimy mieć dwie winiety - za pojazd i za pojazd ciągniony.

Mapa autostrad - Słowacja emyto.sk

Słowenia

W Słowenii na autostradach i określonych drogach szybkiego ruchu obowiązują winiety dostępne także w formie elektronicznej. Nie trzeba przyklejać nic na szybie, wystarczy zgłosić swoje numery rejestracyjne przez sieć.

Koszt winiet:

Na tydzień - motocykl - 8 euro, - samochody do 3,5 t, o wysokości do 1,3 m nad przednią osią, przyczepy kempingowe niezależnie od wysokości - 16 euro, samochody do 3,5 t, o wysokości 1,3 m nad przednią osią - 30 euro,

Na miesiąc: - samochody do 3,5 t, o wysokości do 1,3 m nad przednią osią, przyczepy kempingowe niezależnie od wysokości - 32 euro, - samochody do 3,5 t, o wysokości 1,3 m nad przednią osią - 64,10 euro,

Na 6 miesięcy: - motocykl - 32 euro,

Na rok: - motocykl - 58,70 euro, - samochody do 3,5 t, o wysokości do 1,3 m nad przednią osią, przyczepy kempingowe niezależnie od wysokości - 117,50 euro, - samochody do 3,5 t, o wysokości 1,3 m nad przednią osią - 235 euro,

Winiety można kupić przez internet, w oddziałach Dars czy stacjach paliw.

Tunel Karavanke między Austrią a Słowenią kosztuje 7,60 € za pojazd do 3,5 t.

Węgry

W przypadku motocykli, pojazdów do 3,5 t i autobusów winieta jest wymagana na prawie całej sieci autostrad na Węgrzech, niektóre odcinki i części obwodnicy Budapesztu są zwolnione z opłat.

Winiety sprzedawane są wyłącznie w formie elektronicznej i można je kupić przez Internet na stronie ematrica.nemzetiutdij.hu, za pośrednictwem aplikacji mobilnych oraz w ogólnodostępnych punktach sprzedaży, takich jak stacje benzynowe i sklepy w pobliżu przejść granicznych. Ceny winiet:

Za 10 dni trzeba zapłacić motocykliści - 2750 forintów samochody do 3,5 tony i 7 pasażerów - 5500 forintów

miesiąc motocykliści - 4450 forintów samochody do 3,5 tony i 7 pasażerów - 8900 forintów

roczna motocykliści - 49190 forintów samochody do 3,5 tony i 7 pasażerów - 49190 forintów

(1 forint kosztuje około 0,012 zł po kursie z 16.06.2023 r.)

Do poruszania się po autostradach zestawem samochód osobowy z przyczepą wystarczy jedna winieta autostradowa przeznaczona dla samochodu osobowego.

Włochy

Opłaty za autostrady we Włoszech pobierane są w formie opłat drogowych, które można uiszczać gotówką, kartą płatniczą lub paliwową bezpośrednio przy bramkach poboru opłat. Opłaty pobierane są nie tylko od samochodów osobowych i ciężarowych, ale także od motocykli. Za przejazd niektórymi tunelami pobierane są również opłaty drogowe.

Do pobierania opłat autostradowych wykorzystywany jest też system swobodnego przepływu, a po jego użyciu należy dodatkowo uiścić opłaty za przejazd. Urządzenie pokładowe Telepass i karty przedpłacone Viacard są dostępne dla zwykłych użytkowników autostrad w celu ułatwienia płatności. Wyjeżdżając z płatnej autostrady bez uiszczania opłat, należy dokonać dopłaty w jednej z bramek poboru opłat lub przez Internet.

Opłaty autostradowe za przejazd przez Włochy można obliczyć na autostrade.it.

Autostrady we Włoszech autostrade.it

Przykładowe ceny za przejazdy autostradami (opłaty za samochód są takie same jak w przypadku motocykli):

A1: Milan - Rzym odległość 556 km cena: 41,90 euro

A1, A14: Milan - Bari odległość 865 km cena: 64,40 euro

A4, A23: Tarvisio - Wenecja odległość: 224 km cena: 18,20 euro

A10, A26, A7: San Remo - Milan odległość: 269 km cena: 25,50 euro

Dodatkowo płatny jest przejazd tunelami wybudowanymi na północy kraju w Alpach, które prowadzą do innych państw.

Autostrada Brennerska samochód: 11 euro

Tunel św. Bernarda (Great St. Bernard Tunnel) motocykl: 18,5 euro samochód: 31 euro

Tunnel Mont Blanc (Mont Blanc Tunnel) samochód: 52,3 euro motocykl 34,6 euro

Tunnel du Fréjus samochód: 52,3 euro motocykl: 34,6 euro

Tunnel Munt la Schera samochód: 29 franków szwajcarskich motocykl: 11 franków

