Ceny paliw w wakacje, czyli najdroższe wyjazdy w historii

Rekordowo wysokie ceny paliw mogą zniechęcać w tym roku do wakacyjnych podróży samochodem - uważają analitycy e-petrol.pl. Podkreślają przy tym, że kierowcy muszą się liczyć z tym, iż za zatankowanie 50-litrowego baku będą musieli zapłacić blisko 400 złotych. Analityczka BM Reflex Urszula Cieślak zauważa, że rachunki za tankowanie w trakcie wakacji będą od 46 do 53 procent wyższe niż rok temu.

Wakacje 2022 - najdroższe w historii wyjazdy

Ceny ropy naftowej

"Nasze rachunki za tankowanie będą od 46 do 53 procent wyższe"

"Uwzględniając ostatnie tygodnie dynamicznych zmian cen, w wyniku których ceny benzyny 95 i diesla zbliżyły się do 8 zł za litr, a paliw premium ten poziom znacząco przewyższyły, to pierwsze dni wakacji powinny przynieść drobne korekty cen w dół. Spodziewamy się obniżek rzędu 5 – 10 gr na litrze. I choć takie obniżki nie będą póki co stanowiły wyraźnej ulgi dla wyjeżdzających na wakacje, to będą nas oddalały od poziomu 8 zł/l" - poinformowała Cieślak.