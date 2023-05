Gigantyczna fala wycofanych aut w USA

Amerykański urząd do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego (NHTSA) poinformował o wycofaniu z użycia w ubiegłym tygodniu łącznie ponad 275 tysięcy samochodów. Chodzi o auta takich firm jak Ford, Jeep, Mercedes-Benz i Nissan. Powodem tej decyzji są różnorodne wady produkcyjne - podał w poniedziałek portal dziennika "USA Today". Po bezpłatnej naprawie pojazdy mogą trafić z powrotem do klientów.

Nie tylko samochody, ale także foteliki i wciągarki

Ponad 2600 fotelików dziecięcych marki Baby Trend zostało wycofanych ze sprzedaży z powodu problemów z pasami bezpieczeństwa, tak samo jak ponad 1500 wciągarek marki Fox Factory zainstalowanych na pickupach z powodu możliwej korozji pilotów bezprzewodowych, przy pomocy których są one obsługiwane. Fox Factory przekaże swoim klientom instrukcję, zgodnie z którą mają postępować, aby naprawić usterkę samodzielnie. Jeśli się to nie uda, powinni zgłosić się do centrum obsługi klienta, by otrzymać nowy pilot bez opłaty.