Moto Nawet trzy lata zakazu prowadzenia pojazdów. Od soboty nowe przepisy Oprac. Wiktor Knowski |

Komisja badania wypadków kolejowych przeanalizowała akty dywersji na torach w 2025 roku. Relacja Artura Molędy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Nowelizację wprowadzono w reakcji na wydarzenia, do których doszło 9 września w Sokolnikach Suchych. Wówczas na przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną pociąg PKP Intercity zderzył się z samochodem ciężarowym. Miesiąc później nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

Zmiany dla kierowców na przejazdach kolejowych

W nowelizacji Kodeksu drogowego zapisano, że za wjazd na przejazd kolejowy przy zamkniętych szlabanach, czerwonym świetle czy też w momencie, gdy nie ma możliwości dalszego kontynuowania jazdy, prawo jazdy zostanie zatrzymane na trzy miesiące.

Regulacja wprowadza również obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Przy skazaniu kierowcy za katastrofę lub spowodowanie wypadku na przejeździe kolejowym zakaz ma wynosić minimum trzy lata, a przy sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy na przejeździe - minimum rok.

Uzasadniając zmiany, resort podkreślał, że wypadki na przejazdach kolejowych stanowią niewielki odsetek wszystkich zdarzeń drogowych, ale mają nieproporcjonalnie wysoką śmiertelność i ciężkość skutków ze względu na masę i prędkość pociągów.

Obecnie za wykroczenia na przejeździe kolejowym grozi:

2 tys. zł mandatu,

15 punktów karnych,

przy ponownym popełnieniu tego samego czynu w ciągu dwóch lat mandat w wysokości 4 tys. zł.

Sankcje te dotyczą m.in.:

wjazdu na czerwonym świetle lub migających sygnałach,

wjeżdżania, gdy zapory się opuszczają lub się nie podniosły,

omijania opuszczonych rogatek,

wjazdu na tory, jeśli nie ma miejsca dla pojazdu po ich drugiej stronie.

Nowelizacja prawa po tragicznym wypadku

Zmiany są odpowiedzią na wypadek w Sokolnikach Suchych (woj. mazowieckie), gdzie kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory mimo czerwonego światła na sygnalizatorze i zderzył się z pociągiem Intercity. Zginęły w nim dwie osoby, a straty oszacowano na blisko trzy miliony złotych.

Z danych Komendy Głównej Policji przedstawionych przez resort infrastruktury wynika, że w 2024 r. na przejazdach kolejowych odnotowano 39 wypadków, w których śmierć poniosły 23 osoby, a 29 odniosło obrażenia. Winę kierującego pojazdem ustalono w 32 przypadkach, co stanowi ponad 80 proc. wszystkich zdarzeń.

Rok później zanotowano 51 wypadków, w których zginęło 27 osób, a 40 zostało rannych, a winę kierującego stwierdzono w 38 przypadkach. Z kolei do końca sierpnia 2026 roku zanotowano 35 wypadków, 16 ofiar śmiertelnych oraz 40 osób rannych, przy czym w 30 przypadkach ustalono winę kierującego pojazdem.