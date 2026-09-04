Volkswagen tnie mocniej zatrudnienie. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy osób straci pracę
"Plan przyszłości" pojawia się w momencie, gdy Volkswagen zmaga się z presją ze wszystkich stron. Amerykańskie cła importowe, słaba pozycja na największym rynku świata, czyli w China i przerost mocy produkcyjnych.
Koncern Volkswagen stwierdził, że "konieczna jest dalsza fundamentalna korekta globalnego potencjału siły roboczej". Oznacza to kolejną redukcję etatów o około 50 tysięcy miejsc na całym świecie, poza tą, która już trwa. Łącznie w najbliższych latach Volkswagen chce zmniejszyć zespół o 100 tysięcy stanowisk.
Ostre cięcia w Volkswagenie
Firma nie podała dalszych szczegółów na temat terminu redukcji zatrudnienia ani sposobu rozłożenia cięć pomiędzy jej marki i regiony.
"To mocny sygnał dla przyszłości Grupy Volkswagen. Bierzemy odpowiedzialność za całą naszą siłę roboczą, za naszych partnerów i za miejsca pracy w przemyśle na całym świecie" - stwierdził w oświadczeniu dyrektor generalny Oliver Blume.
Notowane na giełdzie we Frankfurcie akcje Volkswagena zamknęły się po tej wiadomości o 7,9 proc. wyżej.
Analityk branżowy Ferdinand Dudenhoeffer w rozmowie z agencją Reuters powiedział, że w ciągu najbliższych 10 miesięcy odbędą się dyskusje na temat przyszłości zakładów Volkswagena w Emden, Zwickau, Neckarsulm i Hanowerze, które od 2031 r. będą stopniowo wygaszane.
Volkswagen zatrudnia na całym świecie ponad 660 tysięcy osób, z tego ponad 280 tysięcy w samych Niemczech.