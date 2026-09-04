Moto Volkswagen tnie mocniej zatrudnienie. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy osób straci pracę

Niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen planuje kolejne duże zwolnienia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Volkswagen AG

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"Plan przyszłości" pojawia się w momencie, gdy Volkswagen zmaga się z presją ze wszystkich stron. Amerykańskie cła importowe, słaba pozycja na największym rynku świata, czyli w China i przerost mocy produkcyjnych.

Koncern Volkswagen stwierdził, że "konieczna jest dalsza fundamentalna korekta globalnego potencjału siły roboczej". Oznacza to kolejną redukcję etatów o około 50 tysięcy miejsc na całym świecie, poza tą, która już trwa. Łącznie w najbliższych latach Volkswagen chce zmniejszyć zespół o 100 tysięcy stanowisk.

Ostre cięcia w Volkswagenie

Firma nie podała dalszych szczegółów na temat terminu redukcji zatrudnienia ani sposobu rozłożenia cięć pomiędzy jej marki i regiony.

"To mocny sygnał dla przyszłości Grupy Volkswagen. Bierzemy odpowiedzialność za całą naszą siłę roboczą, za naszych partnerów i za miejsca pracy w przemyśle na całym świecie" - stwierdził w oświadczeniu dyrektor generalny Oliver Blume.

Notowane na giełdzie we Frankfurcie akcje Volkswagena zamknęły się po tej wiadomości o 7,9 proc. wyżej.

Analityk branżowy Ferdinand Dudenhoeffer w rozmowie z agencją Reuters powiedział, że w ciągu najbliższych 10 miesięcy odbędą się dyskusje na temat przyszłości zakładów Volkswagena w Emden, Zwickau, Neckarsulm i Hanowerze, które od 2031 r. będą stopniowo wygaszane.

Fabryka VW w Dreźnie Źródło zdjęcia: Volkswagen AG

Volkswagen zatrudnia na całym świecie ponad 660 tysięcy osób, z tego ponad 280 tysięcy w samych Niemczech.