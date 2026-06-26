Moto Sto tysięcy etatów do likwidacji mimo porozumienia. Volkswagen w tarapatach Oprac. Wiktor Knowski |

Samochody z Chin będą droższe? Michałek: są dwa powody Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Volkswagen AG

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Pierwszy o sprawie napisał "Manager Magazin". Portal podał, że dyrektor generalny Volkswagena, Oliver Blume wraz z dyrektorem finansowym Arno Antlitzem zamierzają fundamentalnie przebudować strukturę koncernu. Plany te obejmują m.in. wydzielenie kluczowej marki VW oraz segmentu produkcji części zamiennych do osobnych podmiotów prawnych. Restrukturyzacja zakłada również obcięcie planowanych inwestycji o około 15 proc. - do poziomu nieco ponad 130 miliardów euro w ciągu najbliższych pięciu lat.

Volkswagen zapowiada cięcia etatów

Na Blume wywierana jest silna presja, by poprawił kondycję finansową drugiego największego producenta samochodów na świecie. Koncern zmaga się obecnie z cłami, silną konkurencją ze strony Chin oraz kosztownym procesem przechodzenia na elektromobilność, co mocno obciąża jego wyniki finansowe - ocenia Reuters. Szef firmy zobowiązał się już wcześniej do uszczuplenia szerokiego portfolio grupy.

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W perspektywie średnioterminowej Volkswagen planuje wygasić produkcję w swoich zakładach w Hanowerze, Zwickau i Emden, a także w należącej do Audi fabryce w Neckarsulm. Ma to nastąpić po zakończeniu cyklu produkcyjnego obecnie wytwarzanych modeli.

Fabryka VW w Dreźnie Źródło zdjęcia: Volkswagen AG

- Cała grupa, włączając w to jej marki i spółki zależne, musi przejść daleko idącą zmianę - stwierdził rzecznik Volkswagena w odpowiedzi na pytania Reutersa.

Redukcja etatów mimo porozumienia

Plany restrukturyzacji wykraczają daleko poza realizowany już program redukcji 50 000 etatów i pojawiają się pomimo zawartego w 2024 roku porozumienia ze związkami zawodowymi, które wykluczało zamykanie fabryk w Niemczech w obecnej dekadzie.

Rada zakładowa VW oraz niemiecki związek zawodowy IG Metall ostrzegły, że będą stawiać opór wobec jakichkolwiek działań tego typu. - Jeśli te plany miałyby wejść w życie, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby do tego nie dopuścić - przekazano we wspólnym oświadczeniu.

W 2025 globalne zatrudnienie w grupie wynosiło 667 164 osoby, z czego blisko 43 proc. pracowało w Niemczech. Oznacza to, że planowane cięcia objęłyby około 15 proc. wszystkich etatów. "Manager Magazin" podał, że plany te są częścią przygotowanej przez Blume strategii wizji grupy na rok 2030 ("Group Target Picture"), którą niedawno przedstawił zarządowi, a 9 lipca zamierza zaprezentować radzie nadzorczej.

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