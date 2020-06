Skarbówka przejmie pobór opłat za przejazd drogami

Zmiana ustawy nie wpłynie na sytuację kierowców korzystających z dróg płatnych w tym roku. Krajowy System Poboru Opłat wraz z urządzeniami pokładowymi dedykowanymi do tego celu będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach. Zmianie nie ulegnie również sposób wnoszenia opłaty za przejazd autostradą.

Nowy system

Nowy system poboru opłat wejdzie w życie w przyszłym roku. Dotychczasowy system zostanie wygaszony do końca lipca 2021 roku.

"Głównym celem zmiany jest zagwarantowanie nowoczesnego i efektywnego sposobu poboru opłat od przewoźników drogowych. Nowe przepisy umożliwiają płynne przejście z obecnego systemu do bardziej nowoczesnego rozwiązania. Wdrożony zostanie nowy system, oparty na geolokalizacji, którą już wykorzystujemy w monitorowaniu SENT. Ułatwi to pobór opłat i ograniczy koszty ponoszone przez użytkowników dróg oraz przez administrację" - wyjaśniła, cytowana w komunikacie, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.