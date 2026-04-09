Wielki poślizg przy budowie "kluczowego korytarza"

Podpisana została umowa na budowę odcinka Via Carpatia
Nawrocki: Via Baltica stwarza nowe możliwości współpracy
Źródło: TVN24
Prace nad kolejnym etapem szlaku Via Carpatia miały zakończyć się za kilka miesięcy, tymczasem ich zaawansowanie szacowane jest na zaledwie pięć procent - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Największy poślizg ma dotyczyć fragmentu S19 od miejscowości Domaradz do Krosna o długości 12 km.

Wykonawca odstąpił od umowy

Mostostal Warszawa, w którym ponad 62 proc. udziałów ma hiszpańska Acciona, odstąpił od wartego ok. 1 mld zł kontraktu. Umowę zawarto w listopadzie 2022 r. Zgodnie z jej zapisami prace powinny finiszować za kilka miesięcy - czytamy w "DGP".

- GDDKiA nie zaakceptowała naszych zmian. Koszty o 150 milionów złotych miały zwiększyć nieprzewidziane warunki gruntowe - mówi Paweł Kwiecień, rzecznik Mostostalu, cytowany przez "DGP".

Jak wyjaśnia, "dodatkowe 400 milionów złotych kosztowałaby decyzja regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który uznał, że trzeba zbudować większe przejścia dla zwierząt, co miało skutkować wydłużeniem obiektów inżynieryjnych łącznie o ponad 700 metrów".

"Dużo bardziej skomplikowany"

Jak podaje "DGP", dzień przed wypowiedzeniem umowy na odcinek Domaradz- Krosno Mostostal złożył pozew wobec GDDKiA w sprawie zwiększenia o prawie 500 mln zł innego drogowego kontraktu o wartości 2,2 mld zł, który realizuje 20 km dalej. Chodzi także o drogę S19.

- To dużo bardziej skomplikowany od strony inżynieryjnej, 10-kilometrowy odcinek od węzła Rzeszów Południe do Babicy. W jego skład wchodzi realizacja dwóch równoległych tuneli o długości około 2,2 kilometra - wyjaśnia rzecznik Mostostalu.

Wykonawca przekazuje, że oferta była składana jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19. Potem wybuchła wojna w Ukrainie, a ostatnio w Iranie. W czasie tych wszystkich wydarzeń ceny materiałów mocno poszły w górę. Na duży wzrost kosztów dodatkowo miało wpłynąć wykrycie metanu w górotworze, przez który przebijany jest tunel.

- W efekcie maszynę drążącą trzeba było wyposażyć w dodatkowe instalacje - system wykrywania gazu i system wentylacji - tłumaczy Kwiecień.

Rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak podkreśla w "DGP", że wykonawca zdecydował się na skierowanie sprawy na drogę sądową mimo prowadzonych rozmów w sprawie wynagrodzenia.

Gotowe dwa odcinki

S19 od Rzeszowa do granicy ze Słowacją w Barwinku będzie mieć niecałe 80 km. Na razie gotowe są dwa odcinki położone na południe od Krosna:

  • Krosno–Miejsce Piastowe,
  • Miejsce Piastowe–Dukla.
Źródło: GDDKiA

W przypadku dwóch kolejnych roboty są na różnym stopniu zaawansowania, a w dwóch innych firmy czekają na wydanie pozwolenia na budowę. Cała S19 do granicy ze Słowacją może być ukończona ok. 2031 r. 

Via Carpatia. "Kluczowy korytarz transportowy"

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km.

Źródło: PAP/Maciej Zieliński, Maria Samczuk

W skład szlaku Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Jak napisano na stronie GDDKiA, szlak Via Carpatia "to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową".

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Via CarpatiaGDDKiADrogi w Polsce
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica