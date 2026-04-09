Moto Wielki poślizg przy budowie "kluczowego korytarza"

Nawrocki: Via Baltica stwarza nowe możliwości współpracy

Największy poślizg ma dotyczyć fragmentu S19 od miejscowości Domaradz do Krosna o długości 12 km.

Wykonawca odstąpił od umowy

Mostostal Warszawa, w którym ponad 62 proc. udziałów ma hiszpańska Acciona, odstąpił od wartego ok. 1 mld zł kontraktu. Umowę zawarto w listopadzie 2022 r. Zgodnie z jej zapisami prace powinny finiszować za kilka miesięcy - czytamy w "DGP".

- GDDKiA nie zaakceptowała naszych zmian. Koszty o 150 milionów złotych miały zwiększyć nieprzewidziane warunki gruntowe - mówi Paweł Kwiecień, rzecznik Mostostalu, cytowany przez "DGP".

Jak wyjaśnia, "dodatkowe 400 milionów złotych kosztowałaby decyzja regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który uznał, że trzeba zbudować większe przejścia dla zwierząt, co miało skutkować wydłużeniem obiektów inżynieryjnych łącznie o ponad 700 metrów".

"Dużo bardziej skomplikowany"

Jak podaje "DGP", dzień przed wypowiedzeniem umowy na odcinek Domaradz- Krosno Mostostal złożył pozew wobec GDDKiA w sprawie zwiększenia o prawie 500 mln zł innego drogowego kontraktu o wartości 2,2 mld zł, który realizuje 20 km dalej. Chodzi także o drogę S19.

- To dużo bardziej skomplikowany od strony inżynieryjnej, 10-kilometrowy odcinek od węzła Rzeszów Południe do Babicy. W jego skład wchodzi realizacja dwóch równoległych tuneli o długości około 2,2 kilometra - wyjaśnia rzecznik Mostostalu.

Wykonawca przekazuje, że oferta była składana jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19. Potem wybuchła wojna w Ukrainie, a ostatnio w Iranie. W czasie tych wszystkich wydarzeń ceny materiałów mocno poszły w górę. Na duży wzrost kosztów dodatkowo miało wpłynąć wykrycie metanu w górotworze, przez który przebijany jest tunel.

- W efekcie maszynę drążącą trzeba było wyposażyć w dodatkowe instalacje - system wykrywania gazu i system wentylacji - tłumaczy Kwiecień.

Rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak podkreśla w "DGP", że wykonawca zdecydował się na skierowanie sprawy na drogę sądową mimo prowadzonych rozmów w sprawie wynagrodzenia.

Gotowe dwa odcinki

S19 od Rzeszowa do granicy ze Słowacją w Barwinku będzie mieć niecałe 80 km. Na razie gotowe są dwa odcinki położone na południe od Krosna:

Krosno–Miejsce Piastowe,

Miejsce Piastowe–Dukla.

W przypadku dwóch kolejnych roboty są na różnym stopniu zaawansowania, a w dwóch innych firmy czekają na wydanie pozwolenia na budowę. Cała S19 do granicy ze Słowacją może być ukończona ok. 2031 r.

Via Carpatia. "Kluczowy korytarz transportowy"

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km.

W skład szlaku Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Jak napisano na stronie GDDKiA, szlak Via Carpatia "to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową".

