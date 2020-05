Odcinek Via Carpatia za ponad 2 miliardy złotych. Jest decyzja drogowców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę odcinka Via Carpatia w województwie podkarpackim. Chodzi o ponad 10-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica.

Jak dodano, teraz dokumenty przetargowe zostaną przesłane do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). "Jeśli nie zostaną złożone odwołania, a kontrola uprzednia zakończy się bez uwag, niezwłocznie wezwiemy wykonawcę do przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy i przystąpimy do podpisania umowy" - poinformowała GDDKiA.