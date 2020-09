"Droga o znaczeniu cywilizacyjnym". Ogłoszono przetarg na odcinek Via Carpatia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ogłosiła przetarg na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Via Carpatia. Chodzi o 25-kilometrowy fragment Malewice - Chlebczyn. To najbardziej wysunięty na południe podlaski odcinek trasy na granicy z województwem mazowieckim.

S19 Malewice - Chlebczyn

"Via Carpatia to droga o znaczeniu cywilizacyjnym"

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber podczas piątkowej konferencji prasowej w Siemiatyczach zaznaczył, że ogłoszenie kolejnego przetargu na budowę trasy Via Carpatia to realizacja obietnic obecnego rządu w sprawie tej drogi. Przypomniał, że budowa jest istotna z punktu widzenia interesów komunikacyjnych, gospodarczych i społecznych Polski, ale też innych krajów tej części Europy.

- Można jednym słowem powiedzieć, że Via Carpatia to droga o znaczeniu cywilizacyjnym, bo pozwoli na rozwój szczególnie tych regionów, przez które będzie przebiegać: Podlasie, Lubelszczyzna, Podkarpackie. Te województwa, społeczeństwa tych województw zyskają na Via Carpatia nie tylko bezpieczne, komfortowe i wygodne połączenie, ale również zyskają coś więcej: podniesienie potencjału gospodarczego - mówił Weber. Dodał, że droga ekspresowa to "silnik rozwoju", przy takich drogach lokują się formy, tworzą miejsca pracy, rozwijają swoją działalność, dlatego jest realizowana Via Carpatia.