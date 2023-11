"Kierowcy zyskają jedną z ciekawszych tras widokowych". Oferta Turków najkorzystniejsza

Realizacja odcinka S19 Lutcza - Domaradz na Podkarpaciu coraz bliżej. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę ponad 6-kilometrowego fragmentu Via Carpatia złożyła firma Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret - poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Oferta tureckiej firmy opiewa na ponad 1,4 miliarda złotych.

Odcinek S19 Lutcza - Domaradz to przedostatni fragment trasy Via Carpatia na Podkarpaciu, na realizację którego GDDKiA szuka wykonawcy. "Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą" - czytamy w komunikacie drogowców.

W przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka S19 Lutcza-Domaradz wpłynęło w sumie sześć ofert. Wahały się od ponad 1,3 mld zł do ponad 1,6 mld zł. GDDKiA przekazała, że najkorzystniejszą ofertę złożyła turecka firma Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret, wyceniając realizację inwestycji na 1 416 239 220 zł.

S19 Lutcza - Domaradz

GDDKiA planuje, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu 53 miesięcy od daty podpisania umowy. Oznacza to, że inwestycja ma zostać ukończona w pierwszej połowie 2028 roku. Zadanie realizowane będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i finansowane z budżetu państwa.

Via Carpatia na Podkarpaciu

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km. W skład szlaku Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.