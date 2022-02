Ośmiu chętnych do budowy przygranicznego odcinka Via Carpatia. Różnica wynosi miliard złotych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Dukla - Barwinek wpłynęło osiem ofert. To 18-kilometrowy fragment międzynarodowego szlaku Via Carpatia w województwie podkarpackim. Różnica między najniższą, a najwyższą ofertą przekracza 1 miliard złotych.

S19 Dukla - Barwinek

Via Carpatia

W województwie podkarpackim Via Carpatia będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Do tej pory do ruchu oddano 75,7 km dróg, 50,5 km jest w realizacji, a 42,3 km - w przygotowaniu.