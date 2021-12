Kolejny odcinek Via Carpatia oddany do użytku

Kierowcom udostępniono niemal 30 kilometrów drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. W poniedziałek oddane zostały do ruchu trzy odcinki - od węzła Rudnik nad Sanem do węzła Łowisko. Trasa ta będzie częścią szlaku Via Carpatia. Otwarty fragment drogi skróci podróż pomiędzy Lublinem i Rzeszowem.

Szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że za kilkanaście dni oddane będą kolejne odcinki Via Carpatia. „Do kwietnia przyszłego roku pojedziemy tą trasą z Rzeszowa do Lublina. Natomiast w 2024 dojedziemy już z Rzeszowa do Białegostoku” – zapowiedział.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas otwarcia trzech odcinków drogi ekspresowej S19 PAP

Nowy odcinek S19 - od węzła Rudnik nad Sanem do węzła Łowisko

– Z każdym oddanym odcinkiem S19 zbliżamy się do zrealizowania szlaku Via Carpatia. To trasa niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego całego Podkarpacia i wszystkich regionów przez które będzie przebiegać. Szerzej otworzy region nie tylko na Lublin i wschodnią cześć naszego kraju aż do krajów bałtyckich, ale także na południe Europy. Każdy z Polaków ma prawo do tego, aby korzystać z bezpiecznych, przewidywalnych i komfortowych dróg – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Trzy nowe odcinki oddane do użytku

Pierwszy z trzech oddanych w poniedziałek odcinków Rudnik nad Sanem – Nisko ma długość 6,4 km. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Strabag (lider) i Strabag Infrastruktura Południe (partner). Umowę, na realizację odcinka podpisano w czerwcu 2018 r. na kwotę ponad 196,3 mln zł.

W ramach inwestycji wybudowano dwa węzły drogowe (Rudnik nad Sanem i Nisko), sześć wiaduktów, w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem i sześć przepustów.

Drugi odcinek, z którego mogą od poniedziałku korzystać kierowcy to Nisko-Jeżowe o długości 11,5 km. Wykonawcą prac było konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construcciones (partner). Umowę na realizację odcinka podpisana została w listopadzie 2018 r. i opiewała na kwotę ponad 272,6 mln zł. Jak podkreśliła rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, odcinek ten oddany został przed terminem. „Termin umowny mija dopiero w maju 2022 r.” – dodała.

Wykonawca, oprócz samej drogi, wybudował również trzy wiadukty nad drogą ekspresową, sześć przejść dla zwierząt, dziewięć przepustów dla celów ekologicznych, a także Miejsca Obsługi Podróżnych Podgórze i Jeżowe.

Trzeci oddany w poniedziałek odcinek Jeżowe-Łowisko ma 10,3 km długości. Jak zaznaczyła Rarus, wykonawcą prac był Budimex, a wartość podpisanej w sierpniu 2018 umowy wynosiła niemal 336 mln zł.

„W ramach inwestycji wybudowano dwa węzły drogowe (Jeżowe i Nowa Sarzyna), a także siedem wiaduktów, pięć mostów, przejście dla zwierząt górą, przejście dla zwierząt dołem oraz pięć przepustów o funkcji ekologicznej” – powiedziała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Droga ekspresowa S19

Droga ekspresowa S19 będzie częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Na Podkarpaciu będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Na Podkarpaciu kierowcy korzystają już z niemal 68 kilometrów S19. Ponad 47 km tej trasy jest w realizacji, a niemal 54 km w przygotowaniu.

Via Carpatia PAP

Via Carpatia ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Autor:ams

Źródło: PAP