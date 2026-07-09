Moto Samochody z Chin będą miały pod górkę. USA szykują ustawę Oprac. Alicja Skiba |

Wylot prezydenta USA Donalda Trumpa z Chin Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Ringo Chiu/Shutterstock

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Senator z ramienia Partii Republikańskiej Bernie Moreno z Ohio oraz przedstawicielka demokratów Elissa Slotkin z Michigan zaproponowali nowe prawo w kwietniu. Ustawa będzie kodyfikacją rozporządzenia wprowadzonego przez administrację byłego prezydenta Joe Bidena. W jej ramach wszystkim chińskim producentom samochodów zostanie zakazana w USA sprzedaż aut osobowych. Przewidziano również środki, które uniemożliwią Chinom wejście na amerykański rynek lekkich pojazdów.

Obawy o bezpieczeństwo narodowe

Członkowie Izby Reprezentantów przedstawili w ostatnim czasie wersję ustawy podobną do tej, którą przygotował Senat. Prawo stanowiłoby o zakazie wprowadzania na rynek aut zaprojektowanych w Chinach, jeśli byłyby wyposażone w zaawansowane funkcje łączności oraz oprogramowanie samochodowe.

Poprzednik Donalda Trumpa wprowadził regulacje w styczniu 2025 r. motywując decyzję obawami o bezpieczeństwo narodowe. W ocenie władz amerykańskich pojazdy mogą gromadzić wrażliwe dane na temat właścicieli.

Apel dużych producentów

W czerwcu szwedzko-chiński producent samochodów Polestar poinformował, że został zmuszony przez administrację Trumpa do wycofania się z rynku amerykańskiego w 2027 roku.

Największe koncerny motoryzacyjne świata wezwały władze USA do uniemożliwienia chińskim producentom sprzedaży swoich aut w największej gospodarce świata. Uzasadniły, że żywią "poważne obawy co do nieustannych wysiłków Chin zmierzających do zdominowania światowej produkcji motoryzacyjnej oraz uzyskania dostępu do rynku amerykańskiego".

Wśród spółek, które przyłączyły się do apelu, były m.in. Volkswagen, Hyundai, Toyota oraz tzw. "Wielka Trójka z Detroit", czyli General Motors, Ford Motor Company i Stellantis. W ocenie przedstawicieli branży motoryzacyjnej, Chiny "stanowią bezpośrednie zagrożenie dla globalnej konkurencji Ameryki, bezpieczeństwa narodowego oraz bazy przemysłowej sektora".

Konsumenci zainteresowani autami

Jak zwrócił uwagę Reuters, chińskie samochody podlegają wysokim cłom. Pomimo to, według najnowszych badań, amerykańscy konsumenci wykazują nimi coraz większe zainteresowanie. Pojazdy pochodzące z Państwa Środka są tańsze i mają istotny udział na rynku w Europie i Meksyku.

W styczniu tego roku prezydent Donald Trump oświadczył, że jest otwarty na to, by w Stanach Zjednoczonych odbywała się produkcja chińskich aut. Po majowej wizycie w Pekinie, gdzie spotkał się z przywódcą kraju Xi Jinpingiem, nie ogłoszono żadnych zmian w amerykańskiej polityce motoryzacyjnej.