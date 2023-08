To ostatni stan, w którym nie można samemu zatankować

New Jersey to jedyny stan w USA, w którym kierowcy nie mogą samodzielnie tankować. Oregon w zeszłym tygodniu zniósł 72-letni zakaz i zezwolił na samoobsługę na stacjach benzynowych - podał portal stacji CNN.

Wyjaśnił, że prawo w Oregonie zostało uchwalone mimo sprzeciwu związku zawodowego reprezentującego 800 pracowników stacji. Zmiana w Oregonie sprawia, że New Jersey jest ostatnim stanem, w którym kierowcy nie mogą samodzielnie tankować. Właściciele stacji benzynowych w New Jersey mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 250 dol. za pierwsze wykroczenie, jeśli kierowcy zostaną przyłapani na tankowaniu i do 500 dol. za kolejne takie naruszenia.