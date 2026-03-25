Wielkie akcje serwisowe. Chodzi o setki tysięcy aut

Nowe znaki na polskich drogach

"Toyota ogłosiła akcję serwisową 144 200 pojazdów w Stanach Zjednoczonych z powodu usterki, która może uniemożliwiać wyświetlanie obrazu z kamery cofania po włączeniu biegu wstecznego. Utrata widoczności za pojazdem zwiększa ryzyko kolizji" - poinformowała amerykańska Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA), cytowana przez Reutersa.

Toyota - akcja serwisowa

Akcja serwisowa obejmuje następujące modele marki Lexus:

NX350 (rocznik 2022-2025),

NX250 (rocznik 2022-2025),

RX350 (rocznik 2023-2026),

TX350 (rocznik 2024-2026).

Dealerzy zaktualizują oprogramowanie lub - jeśli będzie to konieczne - wymienią kamerę cofania. Naprawy zostaną wykonane bezpłatnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Gigant motoryzacyjny zlikwiduje 50 tysięcy miejsc pracy

Ford wycofuje setki tysięcy aut

Dzień wcześniej NHTSA poinformowała o akcji serwisowej koncernu Ford Motor, który wycofuje z rynku 254 640 SUV‑ów w USA. Powodem są błędy oprogramowania mogące prowadzić do utraty obrazu z kamery cofania oraz czasowego wyłączenia niektórych funkcji zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS).

Wezwanie dotyczy modeli:

Lincoln Navigator,

Lincoln Nautilus,

Lincoln Aviator,

Ford Explorer.

Według NHTSA nieoczekiwany restart systemu przetwarzającego obraz może powodować przejściową utratę funkcji ADAS, takich jak asystent unikania kolizji, utrzymania pasa ruchu czy monitorowanie martwego pola.

Ford zapowiedział, że aktualizacja oprogramowania zostanie przeprowadzona przez dealerów lub zdalnie - w trybie "over-the-air" - bez konieczności wizyty w serwisie.

Czytaj też: Niemcy wybierają Polskę. Nad Odrą kwitnie turystyka paliwowa

Najwięksi producenci na świecie

W 2024 roku najwięcej samochodów sprzedała japońska Toyota - ponad 11 mln sztuk. Na podium znalazły się jeszcze niemiecka Volkswagen Group (ponad 9 mln sztuk) oraz południowokoreańska Hyundai Motor Group (ok. 7,2 mln sztuk).

W czołówce największych producentów są jeszcze m.in. amerykański General Motors (6 mln), holenderski Stellantis (5,5 mln), amerykański Ford (4,5 mln) czy chiński BYD (4,3 mln).

Źródło: Reuters