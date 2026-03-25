Wielkie akcje serwisowe. Chodzi o setki tysięcy aut

samochody elektryczne ford shutterstock_2433935459
Nowe znaki na polskich drogach
Źródło: TVN24
Toyota i Ford wzywają do serwisów właścicieli około 400 tysięcy aut - przekazała agencja Reuters. Powodem są usterki oprogramowania i systemów kamer cofania, które mogą prowadzić do utraty obrazu i zwiększać ryzyko kolizji.

"Toyota ogłosiła akcję serwisową 144 200 pojazdów w Stanach Zjednoczonych z powodu usterki, która może uniemożliwiać wyświetlanie obrazu z kamery cofania po włączeniu biegu wstecznego. Utrata widoczności za pojazdem zwiększa ryzyko kolizji" - poinformowała amerykańska Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA), cytowana przez Reutersa.

Toyota - akcja serwisowa

Akcja serwisowa obejmuje następujące modele marki Lexus:

  • NX350 (rocznik 2022-2025),
  • NX250 (rocznik 2022-2025),
  • RX350 (rocznik 2023-2026),
  • TX350 (rocznik 2024-2026).

Dealerzy zaktualizują oprogramowanie lub - jeśli będzie to konieczne - wymienią kamerę cofania. Naprawy zostaną wykonane bezpłatnie.

Ford wycofuje setki tysięcy aut

Dzień wcześniej NHTSA poinformowała o akcji serwisowej koncernu Ford Motor, który wycofuje z rynku 254 640 SUV‑ów w USA. Powodem są błędy oprogramowania mogące prowadzić do utraty obrazu z kamery cofania oraz czasowego wyłączenia niektórych funkcji zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS).

Wezwanie dotyczy modeli:

  • Lincoln Navigator,
  • Lincoln Nautilus,
  • Lincoln Aviator,
  • Ford Explorer.

Według NHTSA nieoczekiwany restart systemu przetwarzającego obraz może powodować przejściową utratę funkcji ADAS, takich jak asystent unikania kolizji, utrzymania pasa ruchu czy monitorowanie martwego pola.

Ford zapowiedział, że aktualizacja oprogramowania zostanie przeprowadzona przez dealerów lub zdalnie - w trybie "over-the-air" - bez konieczności wizyty w serwisie.

Najwięksi producenci na świecie

W 2024 roku najwięcej samochodów sprzedała japońska Toyota - ponad 11 mln sztuk. Na podium znalazły się jeszcze niemiecka Volkswagen Group (ponad 9 mln sztuk) oraz południowokoreańska Hyundai Motor Group (ok. 7,2 mln sztuk).

W czołówce największych producentów są jeszcze m.in. amerykański General Motors (6 mln), holenderski Stellantis (5,5 mln), amerykański Ford (4,5 mln) czy chiński BYD (4,3 mln).

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Jonathan Weiss/Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica